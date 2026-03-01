Pragmatični prosvjetitelji

Hrvatske tvrtke same stvaraju kadar koji država ne nudi

1. ožujka 2026.
Kata Pranić
Kad nema ljudi na tržištu, pametne tvrtke grade svoje. Sustavno ulažu u akademije, programe i vaučere kako bi same stvorile stručnjake

Nedostatak stručnoga kadra na tržištu rada potaknuo je hrvatske tvrtke na internu i vanjsku edukaciju zaposlenika. Polaze je svi zaposlenici; traje od jednoga dana do nekoliko mjeseci i otvara nove prilike za napredovanje tijekom karijere. Ulažući u edukaciju, tvrtke i njihovi zaposlenici drže korak s razvojem novih tehnologija i svladavaju nove vještine.

– Središnje mjesto u razvoju zaposlenika Ina Grupe zauzima Ina Akademija, interna platforma za dijeljenje znanja. Pokrenuta 2016., zaposlenicima omogućuje pristup širokom spektru edukacija koje provode interni stručnjaci i treneri. Tematski sadržaj obuhvaća tehničke, poslovne i meke vještine, a edukacije se provode uživo ili na digitalnoj platformi e-Ina Akademija – kaže direktorica Privlačenja talenata i razvoja u Ini Ivona Vrtarić.

Jačanje voditeljskih i mikrosposobnosti

Posebno se pritom fokusira, opisuje Vrtarić, na jačanje voditeljskih kompetencija: First Time Leader podupire nove menadžere, a Shift Leader Academy jača sposobnosti operativnih voditelja, osobito komunikaciju, organizaciju i sigurnost. Mentorski program MentorINA osigurava strukturiran prijenos specifičnog stručnog znanja u uvjetima sve zahtjevnijeg tržišta rada. U sklopu programa Future@INA talenti sudjeluju u radionicama usmjerenima na strateško razmišljanje, wellbeing, rješavanje problema i druge ključne vještine. Digitalno učenje dodatno je osnaženo dostupnošću sadržaja u sklopu LinkedIn Learninga, a u maloprodaji se edukacije provode s pomoću posebne komunikacijske platforme eSMILE.

