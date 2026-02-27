Zadar i Samobor pametnim rješenjima podižu razinu sigurnosti i usluga

Oba grada dokazuju da urbana središta postaju 'pametna' tek kada je tehnologija neprimjetna, a život u njima jednostavniji

Iako ih dijeli udaljenost i potpuno drugačiji geografski položaj, Zadar i Samobor hrvatski su gradovi s identičnom vizijom korištenja modernih tehnoloških rješenja za podizanje kvalitete života svojih građana. Naime, oba grada provode smart city projekte kako bi riješili svakodnevne gradske izazove kao što su prometne gužve, sigurnost pješaka, kvaliteta zraka i digitalizacija javnih gradskih usluga.

Zadar je tako, primjerice, već napravio značajan iskorak implementacijom prve faze Inteligentnog prometnog sustava (ITS) i projekta Zadar Urban Mobility 4.0, a sada planira i nove projekte pametnih rješenja koja nadograđuju postojeću infrastrukturu.

Prva faza ITS-a u Zadru iznosila je oko 1,6 milijuna eura, a financirana je iz Mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja Europske unije. U pripremi je druga faza slične novčane vrijednosti koja će dodatno optimizirati semaforske sustave i protok vozila u gradu.

– Druga faza ITS sustava u pripremi je i očekuje se da će se implementirati u narednom razdoblju, čime će se proširiti pokrivenost grada i unaprijediti postojeće funkcionalnosti – navode iz Grada Zadra.

Osim toga, kako bi poboljšao način rada lokalne samouprave i komunikaciju s građanima i poduzetnicima, Grad Zadar također je prijavio projekt 'Digitalna platforma za upravljanje gradskom imovinom i komunikaciju s građanima' na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava.

– Projekt je vrijedan oko dva milijuna eura, a cilj mu je modernizacija i digitalizacija administrativnih procesa. Osim ovih projekata, Grad Zadar i kroz niz drugih projekata ulaže značajna sredstva u održivi razvoj i promet te digitalizaciju – poručuju iz gradske uprave.

Pametni sustavi, kamere, rasvjeta…

U isto vrijeme, i Samobor priprema teren za ulazak u svijet inteligentne regulacije prometa kroz uvođenje ITS sustava.

– Sustavi pružaju putnicima točne podatke o lokaciji vozila, redu vožnje i odstupanjima, često putem mobilnih aplikacija ili pametnih ploča na stajalištima. Cilj je optimizirati putovanja u stvarnom vremenu, smanjiti zastoje i poboljšati korisničko iskustvo – kažu iz samoborske gradske uprave.

Samobor

Uz to, Samobor u suradnji s MUP-om planira nabavu i ugradnju pet pametnih prometnih kamera i 18 komada kućišta s kamerama koje bi snimale kršenje prometnih propisa. Također, u sljedećem proračunskom razdoblju planira se i modernizacija javne rasvjete na području cijeloga grada, odnosno ugradnja oko 6700 pametnih svjetiljki koje štede energiju.

Za ta je pametna i održiva prometna rješenja Grad Samobor osigurao sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. S druge strane, od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Samobor je dobio 80 tisuća eura za izradu ePlanova za PPUG, GUP i UPU.

– S pomoću digitalnog sustava ePlanovi izrada prostornih planova bit će brža, preciznija i olakšana te će rezultirati pozitivnim pomacima u kasnijem upravljanju, ishođenju dozvola i sličnim procedurama – kažu iz Samobora.

Digitalna transformacija i upravljanje imovinom

Oba grada intenzivno rade na naizgled nevidljivoj digitalizaciji, koja građanima itekako poboljšava život i štedi vrijeme. Zadar, recimo, paralelno razvija i platformu za upravljanje imovinom.

– Postojeći procesi često su nepregledni, rascjepkani i vremenski zahtjevni, što otežava pristup informacijama i uslugama te smanjuje učinkovitost rada. Cilj projekta je cjelovita digitalizacija procesa upravljanja imovinom – ističu iz Grada Zadra, gdje je vrijednost ove platforme procijenjena na oko 2 milijuna eura.

Samobor također radi na digitalnom registru imovine, a još od 2021. godine građani kroz uslugu iTransparentnost imaju uvid u cjelokupno poslovanje gradske urpave. Uz to, alati poput aplikacije POPRAVIMO i e-Intervencija omogućuju građanima brzu prijavu problema i učinkovitije održavanje infrastrukture. U Gradskom je vijeću moguće e-glasanja, dok građani odnedavno mogu plaćati digitalne račune bez naknade putem Keks Pay aplikacije.

Dugoročni cilj oba grada integracija je svih prikupljenih podataka u realnom vremenu kako bi se moglo proaktivno upravljati gradskim resursima.

O najnovijim i budućim projektima Zadra i Samobora te njihovoj implementaciji u svakodnevni život građana moći će se detaljnije čuti na nadolazećoj Liderovoj konferenciji Smart Cities, koja će se održati u utorak, 10. ožujka 2026., u velikoj kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin.

Među mnogobrojnim sudionicima, ovaj će događaj okupiti čelnike hrvatskih gradova te vodeće ljude tvrtki koje razvijaju pametna rješenja.