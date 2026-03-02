Francusko-hrvatsko strateško partnerstvo u fokusu gala večere

U hotelu Esplanade održana je gala večera Francusko-hrvatske trgovinske komore koja je protekla u ozračju diplomatske profinjenosti

Sinoć je, u svečanom ambijentu hotela Esplanade Zagreb održana gala večera Francusko-hrvatske trgovinske i industrijske komore, koja je okupila članove Komore, predsjednike i članove uprava vodećih francuskih i hrvatskih kompanija te visoke uzvanike iz političkog i diplomatskog života.

Večer je protekla u ozračju diplomatske profinjenosti i svečane elegancije, potvrđujući snažne gospodarske, političke i kulturne veze između Francuske i Hrvatske, dodatno osnažene nedavno potpisanim Akcijskim planom za provedbu hrvatsko-francuskog Strateškog partnerstva u Parizu.

Domaćica večeri i predsjednica Komore, Višnja Ježić Sorić, u svom je obraćanju istaknula kako je misija Komore od samih početaka bila jasna – poticati gospodarski razvoj, otvarati nova vrata suradnje i biti snažan oslonac članovima koji doprinose jačanju odnosa dviju prijateljskih zemalja. Podsjetila je kako je Komora prije gotovo petnaest godina započela kao mali poslovni klub entuzijasta, a danas okuplja neke od najvećih svjetskih multinacionalnih kompanija koje u Hrvatskoj značajno doprinose razvoju gospodarstva i stvaranju radnih mjesta. Predsjednica je zahvalila Vladi Republike Hrvatske, njezinim ministarstvima i agencijama te Veleposlanstvu Francuske Republike na kontinuiranoj suradnji i podršci - kako Komori u njezinu djelovanju, tako i njezinim članovima.

U ime predsjednika Hrvatskoga sabora okupljenima se obratio izaslanik i zastupnik u Hrvatskom saboru Nikola Mažar, naglasivši kako su odnosi Hrvatske i Francuske u posljednjim godinama dodatno učvršćeni i podignuti na razinu strateškog partnerstva. Istaknuo je važnost stabilnog i poticajnog zakonodavnog okvira koji ohrabruje investicije te zahvalio članovima Komore na njihovu iznimnom doprinosu hrvatskom gospodarstvu.

Gala večera Francusko-hrvatske trgovinske i industrijske komore

Njegova Ekscelencija, veleposlanik Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Fabien Fieschi, naglasio je ključnu ulogu Komore kao stupa inicijative „Team France Export“ te podsjetio na snažan rast trgovinske razmjene između dviju zemalja, koja je u proteklom razdoblju dosegnula rekordne iznose. Posebno je istaknuo kako postoji dodatni prostor za produbljivanje investicijske i poslovne suradnje, uz snažnu potporu političkih odnosa na najvišoj razini.

Gastronomski dio večeri bio je posvećen izvrsnosti i održivosti u kulinarstvu. U ime udruge Chaîne des Rôtisseurs Croatia, Lana Kralj Dadić predstavila je rad ove prestižne međunarodne gastronomske organizacije sa sjedištem u Parizu te najavila posebnog gosta večeri – chefa Valentina Néraudeaua, koji je stigao iz Pariza kako bi, u suradnji s timom hotela Esplanade, kreirao jedinstveno kulinarsko iskustvo za uzvanike.

Chef Valentin Néraudeau, francuski chef s više od 20 godina iskustva i međunarodnom reputacijom, poznat po suradnjama s renomiranim svjetskim brendovima, osmislio je večer koja je spojila francusku kulinarsku tradiciju s modernim pristupom, naglašavajući ravnotežu okusa, estetiku i vrhunsku kvalitetu namirnica.

Glazbeni doživljaj večeri upotpunili su Barbara Suhodolčan Vrbički i ansambl C’est la vie, donoseći dašak francuske šansone i elegantne atmosfere koja je dodatno naglasila karakter ove svečane soirée.

Posebna zahvala upućena je svim partnerima i sponzorima koji su podržali realizaciju večeri, a osobito tvrtki Bull Advanced Computing, prestižnom sponzoru događanja. Kao europski lider u području visokih performansi računalstva, umjetne inteligencije i naprednih digitalnih sustava, Bull Advanced Computing predstavlja snažan primjer francuske tehnološke izvrsnosti i strateške digitalne suverenosti, s relevantnim projektima i u Republici Hrvatskoj.

Večer u Esplanadi bila je više od svečane večere – bila je simbol povjerenja, zajedničke vizije i daljnjeg jačanja francusko-hrvatskog gospodarskog partnerstva.