Lov na svježi kapital: Što se nudi poduzetnicima u poslovnim zonama

Dijele se subvencije na zemljište i oslobađanje od komunalnih troškova, a ima i onih koji poduzetnike privlače i nižim porezima

Letimičnim pregledom popisa poslovnih zona možemo zaključiti da je teško naći grad ili općinu koji takvu organizaciju biznisa nemaju. Neke su već davno etablirane, a mnoge su na početku svoga života i nadamo se da će s vremenom rasti i razvijati se, što će biti dobar pokazatelj da neka jedinica lokalne samouprave privlači kapital.

No što se doista nudi poduzetnicima na terenu, kakva su iskustva, recimo, u Novskoj i Karlovcu?

Subvencije i kriteriji

U poduzetničkim zonama u Novskoj, koja je već davno prepoznata kao ona koja ima potencijal, za nove investitore koji kupe zemljište od Grada nudi se nekoliko olakšica. Primjerice, oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u 50-postotnom iznosu te od plaćanja komunalne naknade u prvih šest mjeseci poslovanja (od dana uporabne dozvole ili početka obavljanja djelatnosti ako ne podliježe uporabnoj dozvoli). Također, investitori mogu ostvariti subvenciju na cijenu zemljišta ako imaju šest i više novozaposlenih.