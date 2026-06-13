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Pojačat će se rat cijenama među top-trgovcima

13. lipnja 2026.
Trgovina kolica

Trgovina kolica

foto Shutterstock
Dragan Munjiza
Dragan Munjiza

Takav razvoj situacije može biti dobar scenarij za smanjenje rasta indeksa potrošačkih cijena i utjecaja na ukupnu inflaciju u Hrvatskoj

Kad zbrojimo rezultate najvećih šest ili sedam trgovaca, vidljivo je da se rast usporio u odnosu na prosjek posljednjih primjerice osam godina (deflacionirani osmogodišnji rast top sedam trgovaca na malo hranom bio je oko 7,5 posto na godinu). Prošle godine rasli su ukupno pet posto (njihov je udio na ukupnome tržištu hranom veći od 85 posto), a inflacija je u istome razdoblju bila oko četiri posto.

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