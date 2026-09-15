Hoću knjigu: Profil Knjiga nije sudjelovala u stvaranju našeg lanca

Tvrtka Hoću knjigu demantira povezanost Profil Knjige s osnivanjem društva i ističe da su ga osnovale privatne fizičke osobe

Tvrtka Hoću knjigu d.o.o. zatražila je ispravak informacije objavljene u članku „Sektorom suvereno vlada 'Udžbenička četvorka'“, koji je 3. rujna 2026. objavljen na Liderovu portalu, a prethodno i u tiskanom izdanju Lidera.

U članku koji se bavi poslovanjem nakladnika i knjižarskih lanaca, navedeno je da je Profil Knjiga naknadno sudjelovala u stvaranju lanca Hoću knjigu. Iz Hoću knjigu poručuju da taj navod nije točan.

Kako navode u zahtjevu za ispravak, društvo Hoću knjigu d.o.o. osnovale su privatne fizičke osobe koje nemaju statusne veze ni s jednim nakladnikom niti s pravnim osobama spomenutima u članku. Posebno ističu da Profil Knjiga, kao ni druge pravne osobe navedene u tekstu, nije sudjelovala u osnivanju društva Hoću knjigu d.o.o.

Iz Hoću knjigu također navode da su podaci o osnivačima društva javno dostupni u registrima te da su osnivači i odgovorne osobe tvrtke bili dostupni za provjeru tih informacija.

Slijedom zahtjeva društva Hoću knjigu d.o.o., ispravljamo ranije objavljenu informaciju: Profil Knjiga nije sudjelovala u stvaranju odnosno osnivanju društva Hoću knjigu d.o.o.