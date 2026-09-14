Cijene sirovina eksplodirale: Indeks porastao više od 40 posto

Nafta je prema 108 dolara, plin iznad 82 eura, a geopolitički rizici i povratak viših kamata dodatno podižu napetost na tržištima

Kompozitni indeks sirovina, tzv. CRB indeks, probio je granicu od 540 bodova i bilježi snažan uzlazni trend, uz rast veći od 40 posto od početka godine. CRB indeks (Commodity Research Bureau) jedan je od glavnih pokazatelja kretanja cijena sirovina na globalnom tržištu, a zanimljiv je jer se sastoji od 19 roba iz pet kategorija – energija (39 posto): sirova nafta, prirodni plin, benzin i loživo ulje; soft robe (21 posto): šećer, pamuk, kava, kakao i sok od naranče; metali (20 posto): zlato, srebro, bakar, aluminij i nikal; poljoprivredne robe (13 posto): soja, pšenica i kukuruz; stoka (7 posto): živa goveda i svinje.