Američki dug pod pritiskom, prinosi dosegnuli najvišu razinu od 2007.

Prinos na 10-godišnje američke obveznice premašio je 5 posto, dok tržišta sve snažnije očekuju novo povećanje kamatnih stopa Feda

Prinos na referentnu 10-godišnju američku državnu obveznicu u utorak je dosegnuo 5,025 posto, najvišu razinu od 2007. godine. Prinos je tijekom trgovanja porastao više od šest baznih bodova, odnosno 0,06 postotnih bodova, čime se nastavlja pritisak na američko tržište državnog duga.

Prinos na 30-godišnju američku obveznicu porastao je više od pet baznih bodova, na 5,384 posto, dok je prinos na dvogodišnje obveznice dosegnuo oko 4,68 posto. Cijene obveznica i njihovi prinosi kreću se u suprotnim smjerovima, pa rast prinosa znači da ulagači prodaju postojeći dug ili traže veći povrat za njegovo držanje.

Kretanja dolaze uoči dvodnevnog sastanka američkih Federalnih rezervi (Fed), koji počinje danas. Tržišta trenutačno daju više od 92 posto vjerojatnosti da će Fed ključnu kamatnu stopu povećati za 0,25 postotnih bodova, prema alatu CME FedWatch.

U fokusu je i dalje inflacija, koja je u kolovozu ostala znatno iznad Fedova cilja od dva posto. Zbog toga ulagači očekuju da bi središnja banka mogla nastaviti sa strožom monetarnom politikom, što dodatno podiže prinose na američke obveznice.

- Američke 10-godišnje obveznice vrlo su osjetljive na inflacijska očekivanja, a budući da su pokazatelji inflacije i dalje iznad cilja Feda, vjerujemo da će ta povezanost još neko vrijeme ostati snažna - rekao je Jonathan Liang, direktor za ulaganja u fiksni prihod i devize u Standard Charteredu.

Dodatni problem predstavlja cijena nafte. Prema podacima BMO Capital Marketsa, jednomjesečna korelacija između cijene WTI nafte i prinosa na 10-godišnje američke obveznice dosegnula je 0,96. Visoke cijene nafte povećavaju očekivanja inflacije, a time i pritisak na kamatne stope.

- Više cijene nafte vode prema višim inflacijskim očekivanjima i obrnuto - rekao je Steve Sosnick, glavni strateg Interactive Brokersa. Dodao je da je ta veza trenutačno mnogo snažnija nego što je uobičajeno zbog geopolitičkih čimbenika koji istodobno utječu na cijene nafte i globalnu inflaciju.

Ako cijene nafte ostanu visoke ili nastave rasti, to bi moglo dodatno pritisnuti kamatne stope i prinose na američke državne obveznice.