APN će graditi 240 stanova kod Sesvetske Sopnice

Nakon gotovo dvadeset godina čekanja Vlada je zemljište kod Sesvetske Sopnice prenijela APN-u za gradnju priuštivih stanova

Za četiri godine u Donjoj Dubravi, u blizini Sesvetske Sopnice, trebalo bi niknuti oko 240 novih stanova za priuštivo stanovanje. Proizlazi to iz današnje odluke Vlade, prema kojoj je država APN-u bez naknade prenijela 56.180 četvornih metara državnog zemljišta, procijenjenog na oko osam milijuna eura. APN se pritom obvezuje zemljište privesti namjeni u roku od četiri godine te u istom roku Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dostaviti izvršnu i uporabnu dozvolu.

Sopnica jug

Zemljište koje sada preuzima APN dio je projekta otprije poznatog kao Sopnica jug. Lokacija je godinama čekala aktivaciju, iako je APN još 2007. godine proveo natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje, a parcelacija izrađena prema pobjedničkom radu ostala je aktualna do danas. Prema važećem Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba za tu lokaciju nije potrebna izrada posebnog urbanističkog plana uređenja, što znači da se projektiranju i ishođenju dozvola može pristupiti odmah.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ranije je potvrdilo da se Sopnica jug razmatra prvenstveno kao izravna državna investicija u priuštivo stanovanje te da je o projektu u komunikaciji s Gradom Zagrebom.

Daljnji koraci odvijat će se prema Zakonu o priuštivom stanovanju, koji je Hrvatski sabor donio u travnju ove godine. Zakonom je postavljen novi okvir za državne i lokalne programe priuštivog stanovanja, a Vlada je najavila da do 2030. planira izgraditi i obnoviti ukupno 20.200 stanova i obiteljskih kuća. Od toga bi se 8.000 novih stanova trebalo izgraditi putem APN-a, dok se još 9.000 stanova planira staviti u funkciju aktivacijom praznih stambenih jedinica. Preostali dio plana odnosi se na aktivaciju državnih nekretnina te gradnju i obnovu na potpomognutim područjima. Za provedbu stambene politike do 2030. planirano je oko dvije milijarde eura ulaganja, uz dodatnih 3,5 milijardi eura do 2034. godine.

Novi model

Novi Zakon o priuštivom stanovanju APN-u omogućuje znatno samostalniju ulogu u realizaciji projekta nego do sada. APN je Zakonom izrijekom određen kao javni investitor, a projekte kroz nacionalni program može provoditi i kada lokalna samouprava nema vlastiti program, odnosno lokalna samouprava ne mora biti nositelj investicije. Grad ipak ostaje uključen u pitanja komunalne infrastrukture i prostornog uređenja.

Jedinice lokalne samouprave mogu izraditi i vlastite programe priuštivog stanovanja i u njima predložiti konkretne lokacije, a prihvatljivi projekti mogu se sufinancirati državnim sredstvima preko APN-a.

Grad Zagreb od ranije razvija i vlastite planove priuštivog najma na tri lokacije. U Podbrežju je u tijeku izgradnja gotovo 300 stanova, na Borovju se priprema urbanistički plan uređenja za naselje od oko 600 stanova, a kroz projekt Europan u Svetoj Klari planirano je stotinjak stanova uz prateću infrastrukturu.

Nove uredbe

Vlada je na današnjoj sjednici izmijenila i Uredbu o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima, kojima se omogućuje podnošenje zahtjeva za otkup nakon pet godina prebivanja u stambenoj jedinici u državnom vlasništvu i nakon 10 godina prebivanja u stambenim jedinicama koje su izgrađene sredstvima iz EU fondova. Produžuje se i rok zabilježbe zabrane otuđenja od pet godina od sklapanja ugovora o prodaji, koji je do sada bio tri godine.

Izmijenjena je i Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje, kojima se uvode dva nova modela stambenog zbrinjavanja, pa ih je tako sada ukupno sedam. Novi modeli odnose se na prodaju neuseljivog stana te na darovanje građevinskog materijala za popravak stana i krovišta u zadnjoj etaži ili u potkrovlju etažirane obiteljske kuće.

Povećan je broj bodova za podnositelje koji su osobe s invaliditetom ili imaju članove kućanstva s invaliditetom, uveden je novi kriterij za samohrane roditelje u statusu njegovatelja, kao i za pripadnike Oružanih snaga RH, MUP-a i pravosudne policije te profesionalne vatrogasce.