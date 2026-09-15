Microsoft imenovao novu šeficu za regiju u kojoj je i Hrvatska

Yanna Andronopoulou vodit će poslovanje na 12 tržišta i povezivati lokalne timove, partnere i stručnjake u razvoju AI-ja

Yanna Andronopoulou nova je generalna direktorica Microsofta za Grčku, Cipar, Maltu i regiju Adriatic. Vodit će poslovanje tvrtke na 12 tržišta te podupirati privatni i javni sektor u primjeni umjetne inteligencije i oblaka – za moderniziranje usluga, veću produktivnost i jaču europsku konkurentnost.

U novoj, proširenoj ulozi Andronopoulou će nastaviti graditi Microsoftovu snažnu lokalnu prisutnost i duboko poznavanje tržišta. Korisnici i partneri u regiji Adriatic i dalje će imati podršku postojećih stručnih lokalnih timova, uz dodatnu prednost lakšeg pristupa regionalnim stručnjacima, provjerenim praksama i inovacijama koje mogu ubrzati njihovu digitalnu transformaciju i primjenu umjetne inteligencije.

- Ovo je izvrsna prilika da još više povežemo cijelu regiju. Vjerujem da Microsoft ima važnu ulogu u povezivanju dionika ekosustava – okuplja korisnike, partnere i zajednice, gradi povjerenje i pretvara dobre ideje u konkretan napredak te brzo može prenijeti znanja i dobre prakse na druga tržišta. Zajedno možemo ojačati javne usluge, razviti otpornije zdravstvene sustave i podržati naše korisnike na putu prema organizacijama nove generacije, takozvanim Frontier Firms, koje uz tehnologiju i umjetnu inteligenciju rastu, prilagođavaju se promjenama i bolje služe ljudima - izjavila je Yanna Andronopoulou, generalna direktorica Microsofta za Grčku, Cipar, Maltu i regiju Adriatic.

Regija komplementarnih snaga

Transformaciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji u Grčkoj podupire Microsoftova najveća infrastrukturna investicija u regiji – otvaranje Azure regije planirano je za 2028. godinu. Zemlje regije Adriatic ubrzano provode programe digitalne modernizacije u javnom i privatnom sektoru, dok Microsoft razvojni centar Srbija pruža inženjersku ekspertizu koja se primjenjuje na globalnoj razini. Cipar i Malta regiji doprinose dinamičnim digitalnim gospodarstvima i ambicioznim programima modernizacije javnog sektora. Nova organizacijska struktura omogućit će jednostavnije dijeljenje znanja, programa razvoja vještina i uspješnih praksi među tržištima.