Biznis i politika
Od silosa do odlagališta: Kako je propadala poljoprivredna infrastruktura
15. rujna 2026.
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Gospić je najekstremniji primjer paradoksa: vrijedni kapaciteti propadaju dok Hrvatskoj nedostaju skladišta za poljoprivrednu proizvodnju
Gospić je ekstreman slučaj, ali nije jedini primjer poljoprivredne infrastrukture koja je nakon gubitka svoje osnovne funkcije postala zapušten prostor na kojem se skladišti ili odlaže otpad.
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