Biznis i politika

Od silosa do odlagališta: Kako je propadala poljoprivredna infrastruktura

15. rujna 2026.
Od silosa do odlagališta: Kako je propadala poljoprivredna infrastruktura
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Zvjezdana Blažić
Zvjezdana Blažić
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Gospić je najekstremniji primjer paradoksa: vrijedni kapaciteti propadaju dok Hrvatskoj nedostaju skladišta za poljoprivrednu proizvodnju

Gospić je ekstreman slučaj, ali nije jedini primjer poljoprivredne infrastrukture koja je nakon gubitka svoje osnovne funkcije postala zapušten prostor na kojem se skladišti ili odlaže otpad.
 
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