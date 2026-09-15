Hoće li demokrati konačno podržati zakon o kriptovalutama?

Predstavljene su velike promjene Zakona CLARITY, koje uključuju pravila o prodaji i nove ovlasti provedbe zakona za državne dužnosnike

Zakon CLARITY doživio je još jedan krug promjena dok republikanci u Senatu pokušavaju osigurati dovoljnu demokratsku podršku za proceduralno glasanje u utorak o Zakonu o strukturi tržišta kriptovaluta.

Najnovija verzija, koja se sastoji od 635 stranica, uključuje etički okvir koji je podržao predsjednik Donald Trump, a koji bi javnim dužnosnicima ograničio izdavanje ili sponzoriranje digitalne imovine. Revidirani tekst omogućuje i Ministarstvu pravosuđa (DOJ) i državnom odvjetništvu da provode pravila.

Izmjene u zadnji trenutak

Promjena se odnosi na jedno od glavnih pitanja koje su demokrati pokrenuli tijekom pregovora. Prethodno su se protivili dogovoru u kojem bi Ministarstvo pravosuđa bilo odgovorno za provedbu etičkih odredbi. Rasprava o pravilima također je proizašla iz zabrinutosti oko financijske umiješanosti Trumpa i njegove obitelji u kripto sektor.

- Nakon godinu dana intenzivnih svakodnevnih dvostranačkih pregovora, ovaj je zakon spreman. Predsjednik Trump dobrovoljno je pristao na neviđena etička ograničenja, podvrgavajući svakog savezno izabranog dužnosnika, suca i njihove supružnike nekim od najstrožih etičkih ograničenja u povijesti SAD-a. Demokrati su dobili što su htjeli, sada moraju prihvatiti da kao odgovor - izjavila je predsjednica Pododbora za digitalnu imovinu američkog Senata Cynthia Lummis.

Odjeljak o etici uključuje velik dio prijedloga Tillis-Gallego. Među odredbama, dužnosnici bi morali ili prodati značajnu financijsku imovinu povezanu s kriptovalutama ili je prebaciti u slijepi trust.

Promjene Zakona o regulatornoj sigurnosti blockchaina (BRCA) sada ograničavaju njegov opseg na Zakon o bankarskoj tajni i građansku provedbu. Izmjena koja bi proširila njegovu zaštitu na kaznene postupke, uključujući slučajeve pokrenute prema članku 1960., uklonjena je. Promjene bi također podvrgle rudare i validatore toj zaštiti.

Ostali ključni detalji

Odjeljak zakona o prinosu stablecoina također je revidiran mehanizmom ‘prekidača strujnog kruga’ koji je Tillis prvi put predstavio u srpnju. To bi saveznim regulatorima dalo mogućnost da interveniraju ako se stablecoini uzrokuju značajna povlačenja iz lokalnih komercijalnih banaka.

Također su uvedena stroža ograničenja vertikalne integracije, poput pravila koja pokrivaju pridruženo trgovanje i potencijalne sukobe koji uključuju digitalne mjenjačnice, brokere i trgovce. Tekst također potvrđuje da državni zakoni o zaštiti potrošača ostaju na snazi. Zaštita programera neće nadjačati propise o derivatima niti mijenjati pravila koja reguliraju prediktivna tržišta.

Prošli tjedan, izvršni direktor Coinbasea, Brian Armstrong, izrazio je podršku zakonu CLARITY uoči glasanja u Senatu. Govoreći u emisiji Squawk Box Asia na CNBC-u 10. rujna, direktor je rekao da je zakon spreman za odobrenje i zatražio podršku od zakonodavnih skupina, banaka i kripto tvrtki. Također je rekao da su glavne zabrinutosti Coinbasea u vezi sa zakonom riješene nakon što je tvrtka prethodno pokrenula nekoliko pitanja koja smatra bitnima.