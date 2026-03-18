Poslovne vještine

Kada razgovori postanu zahtjevni, komunikacija je ključna vještina

18. ožujka 2026.
Dani komunikacija Rovinj

Stručnjakinja iz Washingtona Jule Kim na Danima komunikacija će govoriti o donošenju odluka, autoritetu i jasnoj komunikaciji

U komunikacijskoj i kreativnoj industriji odluke se često donose u dinamičnim i zahtjevnim okolnostima, a sposobnost jasnog izražavanja i zadržavanja kredibiliteta u ključnim razgovorima postaje sve važnija profesionalna vještina. Upravo toj temi na ovogodišnjim Danima komunikacija, koji će se od 7. do 10. svibnja održati u Rovinju, posvetit će se Jule Kim, stručnjakinja za leadership i međunarodna govornica iz Washingtona poznata po radu s liderima na razvoju komunikacijskih vještina u situacijama visokog pritiska.

Kim je gotovo desetljeće gradila karijeru u globalnim tehnološkim kompanijama Microsoft i Amazon, radeći u zahtjevnom korporativnom okruženju u kojem su jasna komunikacija, donošenje odluka i sposobnost zadržavanja autoriteta u složenim situacijama ključne profesionalne vještine. Upravo je to iskustvo oblikovalo njezin današnji rad s visokopozicioniranim liderima i timovima, s fokusom na razvoj izvršne prisutnosti, samopouzdanog nastupa i preciznog izražavanja u trenucima kada su očekivanja visoka, a vrijeme za reakciju ograničeno.

Danas djeluje kao executive leadership coach, javna govornica i voditeljica podcasta This Is How You Think, u kojem istražuje način na koji ljudi donose odluke i oblikuju vlastite profesionalne putove. Na Danima komunikacija održat će predavanje Talking on Thin Ice — Solid Communication for Delicate Situations, posvećeno komunikaciji u trenucima kada su ulozi visoki, a situacije osjetljive. Predavanje donosi uvide u to kako pritisak utječe na način na koji razmišljamo i komuniciramo te nudi praktične alate za jasnije izražavanje u zahtjevnim profesionalnim situacijama, uključujući vođenje teških razgovora, zadržavanje fokusa i očuvanje profesionalnog autoriteta kada su očekivanja najveća.

Na glavnoj pozornici Kim se pridružuje Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne umjetne inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strateginji koja je postavila temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, Marku Pollardu, jednom od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice, Chrisu Dou, kreativnom mentoru poznatom po redefiniranju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, Steveu Kelleru, čovjeku koji zvuk pretvara u strateško oružje brendova, Alex Cattoni, osnivačica platforme The Copy Posse koja okuplja zajednicu s više od pola milijuna marketinških stručnjaka, te Neilu Patelu, stručnjaku za digitalni marketing i growth, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacija kao mjesta susreta ideja koje dugoročno oblikuju industriju.

Više informacija o programu i sudjelovanju dostupno je na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

