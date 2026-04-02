Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

Hrvatska delegacija na plenarnom zasjedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

50. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe održana je od 31. ožujka do 2. travnja 2026. u Strasbourgu. Nova hrvatska delegacija aktivno je sudjelovala na plenarnom zasjedanju i sjednicama odbora. Hrvatsku su na proljetnom zasjedanju Kongresa predstavljali Nataša Tramišak, županica Osječko-baranjske županije, voditeljica delegacije, Marin Gregorović, gradonačelnik Cresa, zamjenik voditeljice delegacije, Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića i Ervin Kolarec, zamjenik župana Zagrebačke županije.

Na zasjedanju Kongresa sudjelovala je i ovogodišnja mlada delegatkinja Samanta Slana. Članovi delegacije aktivno su sudjelovali u raspravama na temu obnove Ukrajine nakon završetka ruske agresije. Istaknuto je kako proces, uz nužnu sanaciju infrastrukture i osiguranje temeljnih usluga, mora obuhvatiti i sustavnu revitalizaciju demokratskih vrijednosti i vladavine prava, uz primarni naglasak na osnaživanje lokalnih i regionalnih vlasti. Istaknuta je snažna podrška Vlade RH, županija, gradova i općina Ukrajini i brojnim Ukrajincima koji su u Hrvatskoj pronašli sigurnost i privremeni dom.

U nastavku zasjedanja, članovi delegacije osvrnuli su se na dostupnost zdravstvene zaštite kao jedno od temeljnih ljudskih prava. Nedostatak liječnika specijalista posebno je izražen u brdsko-planinskim i ruralnim područjima te na otocima, a poticaji za liječnike, poboljšanje radnih uvjeta i plaća te ulaganje u lokalnu zdravstvenu infrastrukturu istaknuti kao preduvjet za poboljšanje standarda pružanja zdravstvenih usluga.

Suzbijanje verbalnog i fizičkog nasilja nad izabranim dužnosnicima, jačanje kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti za primjenu umjetne inteligencije, provedba Europske konvencije o ljudskim pravima i socijalna prava na lokalnoj i regionalnoj razini samo su neke od tema trodnevnog zasjedanja.

50. sjednicu Kongresa obilježili su i izbori za novo vodstvo. Nova predsjednica Kongresa je Gunn Marit Helgesen (Norveška, EPP/CCE), novi predsjednik Doma lokalnih vlasti je Konstantinos Koukas (Grčka, EPP/CCE), a novi mandat na čelu Doma regionalnih vlasti potvrdila je Cecilia Dalman Eek (Švedska, SOC/G/PD).

Na marginama zasjedanja, održan je sastanak hrvatske delegacije s Lidijom Vizek Mrzljak, zamjenicom stalnog predstavnika RH pri Vijeću Europe čime je otvoren prostor za intenzivniju suradnju u nadolazećem razdoblju i još snažnije zastupanje hrvatskih interesa pri Vijeću Europe.