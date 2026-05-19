Usred rata i skuplje nafte burze ruše rekorde, investitori ignoriraju krizu

Raiffeisen Capital Management upozorava da tržišta ponovno računaju na scenarij u kojem će se svi problemi uskoro smiriti

Tko bi rekao da ćemo usred otvorenog vojnog sukoba u Perzijskom zaljevu, regiji od iznimne važnosti za globalno gospodarstvo, uz blokadu ključnog Hormuškog tjesnaca te znatno više cijene nafte i plina, svjedočiti novim rekordima na svjetskim burzama, pita se Karin Kunrath, glavna investicijska direktorica u društvu Raiffeisen Capital Management.

U najnovijem komentaru tržišta kapitala, Kunrath ističe da su sve krize posljednjih godina pokazale da je otpornost tržišta porasla te da su racionalni tržišni sudionici spremni gledati dalje od trenutnih potresa i računati na poboljšanje situacije u doglednoj budućnosti, čim se kriza stabilizira i prestane eskalirati.

Dosadašnja iskustva pokazala su da se očekivano poboljšanje u pravilu i dogodilo. Primjerice, u ožujku 2020., usred pandemije bolesti COVID-19, očekivalo se da će cjepiva biti dostupna tek za 12 do 18 mjeseci, no učinkovita cjepiva pojavila su se već u prosincu iste godine. Kada je u veljači 2022., nakon izbijanja rata u Ukrajini, uslijedila globalna energetska i inflacijska kriza, a restriktivne mjere središnjih banaka dodatno usporile gospodarstvo, mnogo se govorilo o recesiji – koja se u pojedinim dijelovima gospodarstva doista i dogodila. Ipak, korporativni profiti, osobito u SAD-u, pali su tek neznatno.

Nakon takozvanog Liberation Daya početkom travnja 2025., kada su najavljene potpuno nerealne američke carine štetne za globalnu trgovinu, bilateralni pregovori naknadno su doveli do konkretnih carinskih sporazuma na prihvatljivim razinama. Aktualna kriza u Perzijskom zaljevu također je utjecala na snižavanje prognoza gospodarskog rasta, no tržišta kapitala ponovno pokazuju iznimnu otpornost, osobito zbog naznaka smirivanja situacije i mogućnosti određenog oblika pregovaračkog rješenja.

Prije izbijanja sukoba u Zaljevu globalno gospodarstvo bilo je u dobroj formi. Ovisnost o nafti značajno se smanjila tijekom posljednjih desetljeća, a korporativnim profitima danas dominiraju američke kompanije koje su u velikoj mjeri neovisne o općem gospodarskom ciklusu. Očekuje se i da će fenomen neujednačenog gospodarskog oporavka ('K-shaped economy') pomoći da američko gospodarstvo ostane na putanji rasta. Iako će privremeno više cijene goriva i troškovi života nesumnjivo utjecati na raspoloženje potrošača, rast bi se ipak trebao nastaviti, ponajprije zahvaljujući golemim ulaganjima u umjetnu inteligenciju.

Francuske i njemačke obveznice i dalje atraktivne

U okviru Raiffeisenove taktičke alokacije imovine ponovno povećavaju udio dionica, prvenstveno zbog snažnih korporativnih rezultata. I dalje preferiraju francuske i njemačke državne obveznice, dok prema američkim državnim obveznicama zadržavaju oprezniji pristup. Zanimljive su nam i australske državne obveznice.

- Američke državne obveznice smatramo atraktivnima uglavnom kao zamjenu za rizičnije obvezničke klase imovine, poput američkih visokoprinosnih obveznica i obveznica tržišta u razvoju denominiranih u stranim valutama - ističe Kunrath.

Tržište posljednjih mjeseci ponovno računa na scenarij u kojem se istodobno ostvaruju svi pozitivni ishodi. Temeljni pokazatelji doista izgledaju dobro, no razina optimizma na tržištu korporativnog duga djeluje izrazito visoko. Visokoprinosne obveznice praktički više ne uračunavaju ozbiljnije rizike neispunjavanja obveza, kreditne rizike ili rizike likvidnosti.

Dok tržišta dionica i dalje mogu rasti zahvaljujući snažnim korporativnim rezultatima, rizici povezani s korporativnim obveznicama teško se mogu dodatno smanjivati.

Suprotno očekivanjima Raiffeisen Capital Managementa, premije rizika na obveznice tržišta u razvoju denominirane u stranim valutama od sredine travnja ponovno su značajno pale. Iako su tržišta u razvoju fundamentalno bila snažno pogođena posljedicama događanja na energetskom tržištu (Iran/SAD), to nije umanjilo optimizam investitora. U RCM-u smatraju da trenutačno vrlo niske premije rizika na obveznice tržišta u razvoju denominirane u stranim valutama srednjoročno nisu održive.

Razvijena tržišta dionica i dalje snažna

Unatoč negativnim vijestima vezanima uz sukob s Iranom, međunarodna tržišta dionica posljednjih su tjedana ostala vrlo snažna. Očekivani rast dobiti kompanija vjerojatno je najvažnije objašnjenje takve otpornosti tržišta.

U takvom okruženju središnje banke vjerojatno će odgoditi daljnje smanjenje kamatnih stopa, a nije isključena ni mogućnost njihova ponovnog povećanja. Iako kratkoročno gledano raspoloženje na tržištima djeluje prilično optimistično, snažni korporativni rezultati i dalje pružaju podršku tržištima dionica, zbog čega smo blago povećali izloženost toj klasi imovine.

Tržišta dionica u razvoju također su uspješno prebrodila pad izazvan sukobom s Iranom. Njihova relativno bolja izvedba u odnosu na razvijena tržišta i dalje se nastavlja. To potvrđuje da se Azija profilirala kao jedna od vodećih globalnih regija u području umjetne inteligencije. Valuacije tržišta u razvoju, kako na razini regije tako i pojedinačnih država, atraktivnije su nego u mnogim drugim dijelovima svijeta te upućuju na snažniji rast dobiti.

Kretanja na međunarodnim robnim tržištima posljednjih su mjeseci bila neujednačena. Nakon slabijeg razdoblja za plemenite metale, njihove su cijene ponovno porasle. Premija rizika kod energetskih roba djelomično se ispuhala, dok je optimizam vezan uz globalni gospodarski rast potaknuo rast cijena industrijskih metala.