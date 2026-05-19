Francuski Mistral kupuje austrijski startup za industrijski AI

Francuska kompanija za umjetnu inteligenciju Mistral AI objavila je u utorak da je kupila austrijski startup Emmi AI kako bi proširila ponudu za industrijske klijente diljem Europe.

Emmi AI specijaliziran je za modele koji mogu baratati kompleksnim podacima iz domene fizike, poput protoka zraka, izmjene topline i naprezanja materijala.

Industrijska umjetna inteligencija igra sve veću ulogu u europskoj reindustrijalizaciji, napominje Reuters.

Tako je prošlog listopada Europska unija među ključnim sektorima za razvoj umjetne inteligencije istaknula industrijsku proizvodnju, u okviru strategije koja bi trebala ublažiti europsku ovisnost o američkoj i kineskoj tehnologiji.

Iz Mistrala pak navode da kupnjom austrijske kompanije jačaju temeljnu strategiju za europsku bazu klijenata budući da će sada moći razvijati modele za inženjerske i proizvodne zadatke koje je sektor umjetne inteligencije, po njihovom mišljenju, dosada zanemarivao.

Francuska kompanija rješenja projektira prema potrebama svakog pojedinog klijenta, gradeći više AI alata koji prate eventualne greške u proizvodnji, kontroliraju robotsku ruku i obrađuju logističke podatke, i to u koordinaciji.

Uz Emmijeve kapacitete, Mistralovi sustavi imat će mogućnost preciznije simulacije i interakcije s fizičkim svijetom, navodi francuska kompanija.

Kao uspješni primjer Mistral AI naveo je strateško partnerstvo s nizozemskim proizvođačem opreme za proizvodnju čipova ASML-om, koji je u francusku kompaniju u rujnu prošle godine uložio 1,3 milijarde eura.

U okviru te suradnje u ASML-ove strojeve za naprednu ultraljubičastu litografiju (EUV) ugrađen je Mistralov model umjetne inteligencije za računalni vid, koji strojevima omogućuje otkrivanje nedostataka u proizvodnji. Time je vrijeme dijagnostike smanjeno s nekoliko sati na tek osam minuta, a broj oštećenih skupih silikonskih pločica sveden je na najmanju moguću mjeru.

- Jednostavno uštedite 10 sati prekida proizvodnje na jako skupoj opremi - rekao je izvršni financijski direktor ASML-a Roger Dassen dioničarima na travanjskom sastanku.

Modeli osmišljeni za točno određenu svrhu i trenirani na podacima pojedinog klijenta performansama daleko nadmašuju neprilagođene alternative trenirane na općenitim setovima podataka, naglašavaju Mistralovi stručnjaci.

Akvizicija Emmija trebala bi pak osnažiti Mistralov položaj ključnog partnera za proizvođače u sektorima poput aeronautike, proizvodnje automobila i poluvodiča, objasnio je u priopćenju izvršni direktor francuske kompanije Arthur Mensch.

Mistralov popis klijenata obuhvaća proizvođača automobila Stellantis, francusku kompaniju za komunalne usluge Veolia i njemačkog proizvođača dronova Helsing, napominje Reuters.