InterCapital predstavio ETF koji prati 30 vodećih poljskih dionica

Šesti je to InterCapitalov ETF, a nakon uvrštenja na Zagrebačku planirano je uvrštenje na Ljubljansku, Bukureštansku te Varšavsku burzu

InterCapital ETF na Zagrebačku je burzu uvrstio svoj šesti ETF koji prati glavni indeks na Varšavskoj burzi. Na taj su način omogućili domaćim ulagačima izloženost poljskom tržištu dionica kroz indeks WIG30TR koji obuhvaća 30 vodećih i najlikvidnijih dionica u Varšavi.

Kako je rečeno na današnjem predstavljaju novog ETF-a, mnogi ulagatelji Poljsku i dalje percipiraju kao malo srednje-europsko tržište, no brojke govore drugačije. S nominalnim BDP-om od oko 1,1 bilijun dolara, Poljska je šesto najveće gospodarstvo Europske unije i na pragu ulaska u G20.

Raspoloživi dohodak kućanstava raste, investicijski i kreditni ciklus ubrzavaju, a očekivani realni rast BDP-a od oko 3,5 posto u 2026. gotovo je dvostruko iznad prosjeka EU. Varšavska burza uz to bilježi prosječni dnevni promet od preko 600 milijuna eura, što je dubina tržišta koja se rijetko asocira s CEE tržištem.

Unatoč tome, valuacije ostaju iznenađujuće pristupačne: procijenjeni P/E oko 10, dividendni prinos oko četiri posto, a uz sektorski korigirani diskont u odnosu na zapadnoeuropska tržišta, dionice su i dalje vrednovane kao tržišta u razvoju, iako Poljska po fundamentima to odavno nije.

– Poljska više nije malo CEE tržište. To je danas gospodarstvo od preko tisuću milijardi dolara, a rastom koji je iznad prosjeka Europe i tržištem kapitala koje još uvijek nosi određeni diskont u odnosu na razvijena europska tržišta. Upravo zato smatramo da je važno domaćim ulagateljima omogućiti jednostavan pristup tom tržištu kroz ETF uvršten na Zagrebačkoj burzi – rekao je predsjednik Uprave InterCapital ETF-a Krešo Vugrinčić.

Fond je akumulirajući i denominiran u eurima, a naknada za upravljanje iznosi 0,40 posto godišnje. Namijenjen je dugoročnim ulagačima koji žele izloženost Poljskoj bez odabira pojedinačnih dionica.

Među kompanijama u indeksu nalaze se i tvrtke u čijem portfelju se nalaze modni brandovi Reserved, Sinsay, Cropp, Mohito, CCC i Pepco, kao i studio koji stoji iza poznatih videoigara The Witcher i Cyberpunk 2077.

– Cilj nam je hrvatskim i regionalnim ulagateljima kontinuirano širiti dostupnost investicijskih rješenja koja pokrivaju relevantna regionalna i europska tržišta. Nakon Hrvatske, Slovenije i Rumunjske, Poljska je logičan korak: riječ je o najvećem gospodarstvu srednje i istočne Europe te tržištu koje kombinira veličinu, rast i dubinu kapitalnog tržišta – dodao je Vugrinčić.

Nakon uvrštenja poljskog ETF-a na Zagrebačku burzu, InterCapital ETF planira uvrštenje na Ljubljansku, Bukureštansku, te otvaranje novog tržišta Poljske s uvrštenjem na Varšavsku burzu. Time će se otvoriti put investitorima u Sloveniji, Rumunjskoj i Poljskoj da sudjeluju u rastu poljske ekonomije i tržišta.