Uz bok Nvidiji: UniCredit drugi na svijetu po povratu dioničarima

Bankarska grupacija čiji je dio i Zagrebačka banka jedina je iz Europe u svjetskih top 5 BCG-ove ljestvice, ispred Rolls-Roycea i Broadcoma

Boston Consulting Group objavio je svoje najnovije izvješće Value Creators 2026, godišnju rang-listu na kojoj se nalazi pedeset tvrtki s najvećim petogodišnjim ukupnim povratom dioničarima u razdoblju od 2021. do 2025. godine. Na vrhu je očekivano američka Nvidia, čiji su čipovi postali sinonim za umjetnu inteligenciju i koja je dioničarima u prosjeku godišnje donosila 70,3 posto prinosa.

Iza nje, drugu poziciju zauzima talijanski UniCredit s prosječnim godišnjim prinosom od 64,1 posto, što izravno dotiče i Hrvatsku jer Zagrebačka banka, jedna od dvije najveće banke u zemlji, posluje upravo unutar te grupacije.

Treće mjesto pripalo je britanskom Rolls-Royceu s 59,9 posto, dok četvrtu i petu poziciju drže američki tehnološki div Broadcom i softverska tvrtka Palantir.

Banke ispred tehnologije

UniCredit jedina je europska tvrtka na samom vrhu ove liste, gdje se najčešće nalaze američka i azijska imena.

Preokret banke pod vodstvom Andree Orcela, koji je glavni izvršni direktor postao u travnju 2021., gotovo se savršeno preklapa s razdobljem koje BCG mjeri, a rezultat u tih pet godina upravo je prosječni godišnji prinos dioničarima od 64,1 posto koji je banku doveo na drugo mjesto ove liste.

Upravo su rast profita i izdašne isplate gotovine parametri koje BCG-ova metodologija nagrađuje, a koji posredno koristi i dioničarima Zagrebačke banke, jer matični kapital diktira politiku rasta dividendi i u Hrvatskoj.

Drugi veliki nalaz izvješća jest činjenica da je upravo bankarstvo, a ne tehnologija, najbrojnija djelatnost na listi. Od pedeset tvrtki, čak ih je petnaest iz bankarskog sektora. Uz UniCredit, među prvih dvadeset našli su se još Mitsubishi UFJ, BBVA, Sumitomo Mitsui, Intesa Sanpaolo, Banco Santander i HSBC.

Razlog je, dakako, kombinacija rasta kamatnih stopa nakon 2022. godine, koje su naglo povećale bankarske marže, ali i činjenice da su europske banke dugo bile podcijenjene pa je svaki nagovještaj rasta profita doveo do snažnog skoka cijene dionica.

Cijeli lanac proizvodnje čipova na listi

Tehnološki sektor s deset je predstavnika na listi i dalje je drugi po brojnosti, a osim Nvidije i Broadcoma tu su Arista Networks, SK hynix, Micron Technology, TSMC, KLA, Lam Research, Applied Materials i Tokyo Electron, što pokazuje da se gotovo cijeli lanac proizvodnje poluvodiča našao na listi pobjednika.

Treći je fenomen dramatičan zaokret britanskog Rolls-Roycea, koji je tijekom pandemije bio jedan od najteže pogođenih europskih industrijalaca zbog kolapsa zrakoplovnog prometa, da bi pet godina kasnije s prosječnim godišnjim prinosom od 59,9 posto zauzeo treće mjesto na svjetskoj ljestvici. Dionica je od minimuma iz 2022. godine, prema medijskim navodima, narasla otprilike četiristo posto.

U istoj je situaciji i američki GE Aerospace na dvanaestoj poziciji, što potvrđuje da su zrakoplovstvo i obrana, uz banke i čipove, postali treća glavna priča petogodišnjeg ciklusa.

Suprotno tome, velika farmacija ostala je na marginama rang-liste. Od svih pedeset tvrtki, jedina farmaceutska kompanija je američka Eli Lilly na sedmoj poziciji, koja je u tom razdoblju iskoristila bum tržišta lijekova protiv pretilosti. Iako je tijekom pandemije velika farmacija bila među najjačim sektorima po prinosima, u novom petogodišnjem ciklusu nijedna druga kompanija iz tog sektora nije se uspjela probiti u svjetski top pedeset.

Europa konačno diže glavu, ali Amerika i dalje dominira

Regionalno gledano, Sjedinjene Američke Države i dalje su uvjerljivo najzastupljenije s dvadeset i pet tvrtki na listi, dakle ravno polovicom. Azijsko-pacifička regija zauzima šesnaest mjesta, od čega pet otpada na Kinu, predvođenu energetskim divovima PetroChinom, CNOOC-om i China Shenhuom, te rudarskim Zijin Miningom i Agricultural Bankom.

Japan ima četiri jaka predstavnika, Tajvan također tri, među kojima je i ključni globalni proizvođač čipova TSMC na 43. poziciji, dok Indija na listu dovodi Bharti Airtel i State Bank of India.

Europa bilježi devet predstavnika u top pedeset, a uz UniCredit, Rolls-Royce, BBVA, Intesu Sanpaolo, Santander i HSBC, tu su i švicarski UBS, njemački Siemens Energy i švedsko-švicarski industrijski gigant ABB.

Među iznenađenjima ovogodišnje rang-liste su prije svega europske banke te industrijski igrači poput Siemens Energyja koji se vratio u igru nakon dugogodišnjih problema u poslovanju s vjetroturbinama.

S druge strane, izvan top pedeset ostali su brojni nekadašnji ljubimci tržišta, od velikih farmaceutskih kompanija do tradicionalnih potrošačkih brendova i Tesle, što govori da se priča o stvaranju vrijednosti pomakla s priča o budućnosti prema tvrtkama koje danas mogu pokazati konkretan rast profita.