Kripto investicijski proizvodi bilježe odljev od milijardu dolara

Institucionalni investitori povukli su kapital iz kripto proizvoda dok su napetosti s Iranom i rastuća inflacija potresale tržišta

Investicijski kripto proizvodi zabilježili su veliki odljev prošloga tjedna jer su investitori smanjili rizik uslijed straha od inflacije i neizvjesnosti oko trajnog primirja između SAD-a i Irana. Prema najnovijem tjednom izvješću CoinSharesa, proizvodi kojima se trguje na burzi digitalne imovine (ETP-ovi) zabilježili su neto odljev od 1,07 milijardi dolara, čime je završen niz od šest tjedana priljeva. To je treći najveći tjedni odljev ove godine.

Investicijski proizvodi bitcoina činili su većinu isplata, s odljevom od 982 milijuna dolara. Proizvodi ethereuma izgubili su 249 milijuna dolara, što je njihov najveći odljev od tjedna koji je završio 30. siječnja. Altcoin fondovi su se suprotstavili širem trendu. Investicijski XRP proizvodi privukli su 67,5 milijuna dolara, dok su Solana fondovi dodali priljev od 55,1 milijun dolara.

Većina odljeva potječe iz SAD-a, gdje su investitori povukli neto 1,14 milijardi dolara iz fondova. Nasuprot tome, nekoliko europskih tržišta, uključujući Švicarsku, Njemačku i Nizozemsku, zabilježilo je skromne priljeve.

Pad kripto fondova poklopio se s većim povlačenjem rizične imovine, pri čemu je indeks S&P 500 pao s rekordnih razina krajem prošloga tjedna. Ulagači su ostali usredotočeni na poremećaje oko Hormuškog tjesnaca, ključne brodske rute za globalnu opskrbu naftom, koji su podigli cijene energije i pridonijeli ponovnom porastu inflacije u SAD-u na najvišu razinu u više od tri godine.

Voditelj istraživanja CoinSharesa James Butterfill rekao je da su odabrani altcoini imali koristi od poboljšanja regulatornog raspoloženja u SAD-u nakon napretka u vezi sa zakonom Clarity Act. Zakon, kojim bi se uspostavio jasniji okvir za regulaciju digitalne imovine u SAD-u, prošloga je tjedna u Senatskom odboru za bankarstvo usvojen uz dvostranačku podršku.

Zagovornici industrije kažu da bi zakon mogao smanjiti regulatornu nesigurnost i osigurati predvidljivije pravno okruženje, potičući kripto tvrtke i ulaganja da ostanu u SAD-u. Izvršni direktor Vijeća za inovacije kriptovaluta, Ji Hun Kim, rekao je da su zamah i napredak snažni dok se zakon usvaja kroz Kongres.

Međutim, nekoliko demokrata u Senatu zalagalo se za strože etičke odredbe, posebno u vezi s financijskim vezama izabranih dužnosnika s kriptoindustrijom. Republikanski senator Thom Tillis rekao je da u narednim tjednima treba još puno raditi kako bi se ovaj zakon učinio još boljim.