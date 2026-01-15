KREAkcija stiže u Hrvatsku: Kreativnost preuzima gradove i škole

Na Svjetski dan kreativnosti, Hrvatska će po prvi put dobiti novu nacionalnu manifestaciju koja slavi stvaralaštvo u svim njegovim oblicima

Na Svjetski dan kreativnosti, 21. travnja 2026., Hrvatska će po prvi put dobiti novu nacionalnu manifestaciju koja slavi stvaralaštvo u svim njegovim oblicima – KREAkciju.

Riječ je o otvorenoj, participativnoj i inkluzivnoj manifestaciji koja poziva cijelo društvo na zajedničku akciju, s ciljem da kreativnost izađe iz zatvorenih krugova i postane vidljiva, dostupna i živa u javnom prostoru.

KREAkcija se organizira u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj i udrugom IMAGINATION u sklopu projekta Kreativni gradovi Hrvatske. Nastala je iz potrebe da se kreativnost prepozna kao ključni resurs zajednice, ne samo u kulturi i obrazovanju, već i u svakodnevnom životu, gospodarstvu i razvoju gradova.

U manifestaciju se pozivaju da se uključe:

· osnovne i srednje škole

· fakulteti i visokoškolske ustanove

· dječji vrtići

· kulturne i umjetničke institucije

· udruge i organizacije civilnog društva

· privatnici, obrti i kreativni poduzetnici

Sudionici će toga dana moći organizirati radionice, izložbe, otvorene sate, performanse, predavanja, kreativne intervencije u javnom prostoru, susrete i akcije bez zadanog formata, teme ili ograničenja. Jedini zajednički nazivnik je: kreativnost u akciji.

- KREAkcija je poziv svima, od djece u vrtićima do poduzetnika i umjetnika, da na jedan dan pokažemo kako kreativnost stvarno izgleda u praksi. Ne kao apstraktan pojam, nego kao nešto što živimo svaki dan. Želimo da tog dana cijela Hrvatska postane jedna velika kreativna učionica i radionica - izjavila je Lucija Prstec Smolčec, voditeljica projekta i inicijatorica manifestacije.

KREAkcija se ne fokusira na jednu vrstu institucija, već povezuje obrazovanje, kulturu, civilni sektor i privatnu inicijativu u zajedničkoj akciji. Prva KREAkcija zamišljena je kao početak dugoročne nacionalne platforme koja će se svake godine razvijati i rasti zajedno s gradovima i zajednicama koje u njoj sudjeluju.