KREAkcija stiže u Hrvatsku: Kreativnost preuzima gradove i škole
Na Svjetski dan kreativnosti, Hrvatska će po prvi put dobiti novu nacionalnu manifestaciju koja slavi stvaralaštvo u svim njegovim oblicima
Na Svjetski dan kreativnosti, 21. travnja 2026., Hrvatska će po prvi put dobiti novu nacionalnu manifestaciju koja slavi stvaralaštvo u svim njegovim oblicima – KREAkciju.
Riječ je o otvorenoj, participativnoj i inkluzivnoj manifestaciji koja poziva cijelo društvo na zajedničku akciju, s ciljem da kreativnost izađe iz zatvorenih krugova i postane vidljiva, dostupna i živa u javnom prostoru.
KREAkcija se organizira u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj i udrugom IMAGINATION u sklopu projekta Kreativni gradovi Hrvatske. Nastala je iz potrebe da se kreativnost prepozna kao ključni resurs zajednice, ne samo u kulturi i obrazovanju, već i u svakodnevnom životu, gospodarstvu i razvoju gradova.
U manifestaciju se pozivaju da se uključe:
· osnovne i srednje škole
· fakulteti i visokoškolske ustanove
· dječji vrtići
· kulturne i umjetničke institucije
· udruge i organizacije civilnog društva
· privatnici, obrti i kreativni poduzetnici
Sudionici će toga dana moći organizirati radionice, izložbe, otvorene sate, performanse, predavanja, kreativne intervencije u javnom prostoru, susrete i akcije bez zadanog formata, teme ili ograničenja. Jedini zajednički nazivnik je: kreativnost u akciji.
- KREAkcija je poziv svima, od djece u vrtićima do poduzetnika i umjetnika, da na jedan dan pokažemo kako kreativnost stvarno izgleda u praksi. Ne kao apstraktan pojam, nego kao nešto što živimo svaki dan. Želimo da tog dana cijela Hrvatska postane jedna velika kreativna učionica i radionica - izjavila je Lucija Prstec Smolčec, voditeljica projekta i inicijatorica manifestacije.
KREAkcija se ne fokusira na jednu vrstu institucija, već povezuje obrazovanje, kulturu, civilni sektor i privatnu inicijativu u zajedničkoj akciji. Prva KREAkcija zamišljena je kao početak dugoročne nacionalne platforme koja će se svake godine razvijati i rasti zajedno s gradovima i zajednicama koje u njoj sudjeluju.