Svjedok iz afere Kamioni kupio cijelu zgradu na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu

Poduzetnik Sebastijan Mojsović kupio je sve stanove i poslovne prostore u zgradi Glazbene škole Pavla Markovca

Sve stambene i poslovne jedinice u zgradi na Trgu žrtava fašizma 9 u Zagrebu, na adresi na kojoj desetljećima boravi i gradska Glazbena škola Pavla Markovca, prodane su poduzetniku Sebastijanu Mojsoviću, vlasniku i suvlasniku više tvrtki od kojih se ističu Upgrade i Hidraulika promet, doznao je Lider.

Ukupan iznos isplaćen starim vlasnicima u ovim kupoprodajama nije poznat, no radi se o višemilijunskoj svoti, što potvrđuje i upis založnog prava na svim nekretninskim jedinicama na ovoj adresi za kratkoročni zajam u iznosu od 3,9 milijuna eura.

Prema stanju u zemljišnim knjigama, stanovi i poslovni prostori na Trgu žrtava fašizma 9 prodani su u veljači ove godine, kad je u zemljišnim knjigama za svaku od 12 nekretninskih jedinica u zgradi upisana zabilježba tereta zbog navedenog zajma. Iz zemljišnoknjižnog izvatka je vidljivo da su raniji vlasnici potomci osoba od kojih su ove nekretnine oduzete nacionalizacijom.