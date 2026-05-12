Europske burze znatno pale jer blijede šanse za mir

Na europskim burzama cijene dionica u utorak prijepodne su izraženije pale, jer su izblijedile nade u postizanje mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana, što je posljedično podiglo cijene nafte, pa su ulagači na oprezu.

Paneuropski STOXX 600 indeks bio je oko 10 sati u minusu 0,7 posto na 608,54 bodova. I na ostalim europskim burzama cijene dionica oštro su pale. Frankfurtski DAX u minusu je također 0,7 posto, na 24.175 bodova, londonski FTSE indeks za 0,5 posto, na 10.220 bodova, a toliko je gubio i pariški CAC krećući se oko 8015 bodova.

Odbačen prijedlog

Američki predsjednik Donald Trump nazvao je primirje s Iranom 'na masivnoj životnoj potpori', nakon što je Teheran odbacio američki prijedlog za okončanje sukoba i predložio popis zahtjeva, koje je, pak, Trump odbacio kao 'smeće'.

To je podiglo jutros cijene nafte, tako da barel Brenta u Londonu stoji 106,29 dolara ili dva posto više nego dan ranije, a WTI-ja na američkom tržištu 100,49 dolara ili 2,46 posto više.

Zatvaranje ključnog Hormuškog tjesnaca opteretilo je energetski ovisna europska tržišta, koja su ostala ispod razina zabilježenih prije bliskoistočnog rata, budući da i dalje postoji zabrinutost oko ekonomskog utjecaja krize.

Godišnja inflacija u Njemačkoj u travnju blago je ubrzana na 2,9 posto, pokazali su upravo objavljeni službeni podaci. Američki podaci o inflaciji kasnije tijekom dana također će se pomno pratiti kako bi se vidio utjecaj rata s Iranom.

Među većim gubitnicama izdvaja se dionica njemačkog Thyssenkruppa, s padom cijene za 2,4 posto nakon što je taj konglomerat snizio svoju prognozu prodaje za 2026. godinu.

Tehnologija podržava rast Wall Streeta

Kretanje terminskih ugovora na američke burzovne indekse sugerira da će i trgovanje na Wall Streetu u utorak započeti 'u crvenom'.

Na Wall Streetu se u ponedjeljak trgovalo oprezno zbog zastoja u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana, no zahvaljujući rastu tehnološkog sektora, S&P 500 i Nasdaq indeks dosegnuli su nove rekordne razine.

Dow Jones indeks ojačao je 0,19 posto, na 49.704 boda, dok je S&P 500 porastao 0,19 posto, na 7412 bodova, a Nasdaq 0,10 posto, na 26.274 boda.

U utorak će biti objavljeno izvješće o potrošačkim cijenama u SAD-u u travnju, a očekuje se njihov rast za 0,6 posto na mjesečnoj i 3,7 posto na godišnjoj razini.

Kako se inflacija kreće znatno iznad ciljanih razina američke središnje banke od 2 posto, ne očekuje se da će Fed ove godine smanjiti kamatne stope, pa je tržište izgubilo jednu od glavnih poluga rasta.

No, podršku tržištu pruža optimizam ulagača u vezi razvoja umjetne inteligencije. Pritom su zbog snažne potražnje ponajviše u fokusu dionice proizvođača čipova.

Cijena dionice Micron Technologya skočila je jučer više od šest, a Nvidije gotovo dva posto, što je pridonijelo novim rekordima S&P 500 i Nasdaq indeksa.