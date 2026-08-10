Kupnja stana u 2026.: gdje cijene rastu, a gdje pada najam

Njuškalovi podaci za prvih pet mjeseci 2026. pokazuju kretanje cijena prodaje i najma stanova u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

Pitanje isplati li se u 2026. godini kupiti stan ili ostati u najmu nema jednoznačan odgovor, pokazuju svježi podaci Njuškala. U Splitu poskupljuje i prodaja i najam, i to potonji brže od prvog, dok u Zagrebu i Osijeku cijene prodaje rastu, a najam istovremeno pojeftinjuje. Takav razilazak znači da odgovor na pitanje kupnja ili najam prije svega ovisi o gradu, a ponegdje, kao u slučaju odabranih zagrebačkih, splitskih, riječkih i osječkih kvartova, i o samoj mikrolokaciji.

Prodaja posvuda raste, najam ovisi o gradu

Ako se pogleda razina cijelih gradova, najam stana i dalje košta najviše u Splitu. Prosječna tražena cijena prodaje stana ondje je u razdoblju od siječnja do svibnja iznosila 5521 euro po kvadratu, a trend je bio jasno rastući, s 5464 eura u siječnju na 5701 euro u svibnju.

Zagreb je u istom razdoblju bilježio prosječnu cijenu prodaje od 4000 eura po kvadratu, uz rast s 3887 u siječnju na 4114 eura. u svibnju. Rijeka je u prosjeku dosegnula 3578 eura po kvadratu, dok je Osijek, iako i dalje najjeftiniji od četiri promatrana grada s prosjekom od 2759 eura, zabilježio i najizraženiji rast u relativnom smislu, s 2571 eura u siječnju na 2929 eura u svibnju, što je skok od gotovo četrnaest posto u samo pet mjeseci.