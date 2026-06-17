Jedna konferencija koja može promijeniti vašu izvoznu strategiju

Vodeći hrvatski izvoznici otkrivaju kako pronaći nova tržišta, upravljati rizicima i povećati konkurentnost

Carine, geopolitički sukobi, preslagivanje dobavnih lanaca, umjetna inteligencija i kronični nedostatak radne snage mijenjaju pravila međunarodne trgovine brže nego ikad. Kako se u takvom okruženju snaći, gdje pronaći nove prilike i kako povećati konkurentnost hrvatskih proizvoda na svjetskim tržištima, bit će glavne teme 13. Liderove konferencije o izvozu pod geslom 'Pametni znaju čemu služi izvoz'.

Najvažnija godišnja aktivnost Liderova Kluba izvoznika i ove godine okuplja vodeće hrvatske izvoznike, predstavnike institucija, financijskih ustanova i stručnjake kako bi raspravili o trendovima koji će obilježiti međunarodno poslovanje u godinama pred nama. Cilj konferencije je upozoriti na važnost izvoza kao ključnog pokretača gospodarskog rasta, ali i povezati iskusne izvoznike s tvrtkama koje tek kreću na strana tržišta te potaknuti razmjenu iskustava i suradnju.

Konferenciju otvaraju glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić te državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, koji će govoriti o važnosti izvoza za razvoj hrvatskoga gospodarstva i konkurentnosti.

O tome kako aktualne geopolitičke promjene utječu na globalnu trgovinu i gdje hrvatski izvoznici mogu tražiti nove prilike u sljedećih pet godina govorit će Domagoj Juričić iz tvrtke MKPS.

Slijedi panel 'Izvoz po inerciji – a što kad dođe do trenja?', na kojem će se raspravljati o tome kako hrvatske tvrtke mogu iskoristiti preusmjeravanje globalnih opskrbnih lanaca, kako pronaći svoje mjesto u novim dobavljačkim mrežama te kako se zaštititi od sve češćih geopolitičkih i tržišnih poremećaja. Iskustva iz prve ruke podijelit će Katija Klepo iz AD Plastika, Tomislav Bagić iz Kraša, Marin Škufca iz Liburnia pomorske agencije, Denis Nemčević iz Spider grupe i Gabrijela Kupanovac iz Hrvatskog kreditnog osiguranja.

Jedan od najiščekivanijih dijelova programa bit će razgovor 'jedan na jedan' s predsjednikom Uprave Končara Gordanom Kolakom o pitanju koje zanima cijelu poslovnu zajednicu – može li najveći hrvatski izvoznik za sobom na svjetska tržišta povući i veći broj domaćih tvrtki.

Sudionici će imati priliku saznati i što otkriva najnovije Izvješće o globalnoj povezanosti za 2026. godinu, koje će predstaviti Denis Novak iz DHL Internationala. Riječ je o jednom od najrelevantnijih globalnih pregleda međunarodnih tokova trgovine, kapitala, informacija i ljudi, temeljenom na milijunima podataka iz cijelog svijeta.

Kako iskoristiti prilike koje donose novi trgovinski sporazumi Europske unije i u kojim se sektorima očekuje najveći rast potražnje tijekom sljedećeg desetljeća, tema je panela 'Izvoz s vjetrom u leđa: strategije za sljedećih deset godina'. O konkretnim strategijama za osvajanje novih tržišta govorit će Hrvoje Galičić iz HBOR-a, Alenka Jajac-Knez iz JGL-a i Alojzije Šestan iz Šestan-Buscha.

Nakon ručka i networkinga fokus se seli na jedan od najvećih izazova hrvatskog gospodarstva – nedostatak radne snage. Može li umjetna inteligencija pomoći u njegovu rješavanju ili su očekivanja od AI-ja danas veća od stvarnih rezultata, objasnit će Drago Cmuk iz ECCOS inženjeringa.

O tome kako povećati dodanu vrijednost hrvatskih proizvoda i usluga govorit će Krešimir Paić, također iz ECCOS inženjeringa, uvodeći završni blok konferencije posvećen konkurentnosti hrvatskih kompanija na globalnom tržištu.

Konferenciju će zaključiti panel 'Hrvatska pamet – kako do izvoza s višom dodanom vrijednosti', na kojem će Sergio Galošić iz Amelicor Groupa, Jagoda Barać iz Ericssona Nikole Tesle, Boris Popović iz Alarm automatike i Matt Darko Sertić iz Applied Ceramicsa razgovarati o tome kako hrvatske tvrtke mogu prijeći s konkuriranja cijenom na konkuriranje znanjem, inovacijama, tehnološkom izvrsnošću i snažnim brendovima.

Sadržaj konferencije jednako je vrijedan za iskusne izvoznike, tvrtke koje tek planiraju iskorak na strana tržišta, financijske institucije i donositelje odluka. Ako želite saznati kako se pripremiti za nove globalne izazove, pronaći nove poslovne prilike i čuti iskustva kompanija koje uspješno posluju diljem svijeta, Liderova konferencija o izvozu mjesto je na kojem trebate biti.