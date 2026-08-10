Shein se vraća Kini nakon neuspjelog širenja u Vijetnamu

Ukidanje američkog izuzeća za male pošiljke i slabija proizvodna učinkovitost potaknuli su Shein na povratak kineskim dobavljačima

Kineski div brze mode Shein drastično smanjuje svoje poslovanje u Vijetnamu, samo nešto više od godinu dana nakon što je ondje počeo graditi važnu izvoznu bazu za američko tržište. Kompanija je prvotno unajmila 15 hektara skladišnog prostora u blizini Ho Ši Mina, površinu veličine oko 21 nogometnog igrališta. Danas koristi svega šest hektara, dok jedan izvor upoznat sa situacijom tvrdi da je u funkciji tek trećina prvotno planiranog prostora, prenosi Reuters.

Promjene su praćene masovnim otpuštanjima koja su počela u travnju. Neki su timovi, prema riječima radnika, ostali s tek četvrtinom zaposlenih. Tijekom posjeta Reutersa lokaciji krajem srpnja ondje je bilo tek nekoliko radnika i kamiona, dok su skladišta drugih kompanija u blizini normalno radila.

Carinska računica više nije tako povoljna

Vijetnam je trebao biti jedan od odgovora na rast američkih carina na kinesku robu. Shein je zato poticao svoje najveće kineske dobavljače da otvaraju proizvodne pogone u toj zemlji.

No američka trgovinska politika u međuvremenu se promijenila. Ukidanje izuzeća de minimis za pošiljke vrijedne manje od 800 dolara pogodilo je Sheinov poslovni model, dok su se američke carine na kinesku robu postupno smanjivale.

Vijetnamska odjeća i dalje ima određenu carinsku prednost, ali ona više nije dovoljno velika da bi opravdala preseljenje proizvodnje. Dodatni problem predstavlja nova američka carina od 12,5 posto na kinesku i vijetnamsku robu zbog navodnog neuspjeha u sprječavanju proizvoda izrađenih prisilnim radom.

Kina i dalje pobjeđuje brzinom

Osim carina, Shein je naišao na problem koji je teže riješiti, proizvodnu učinkovitost. Kompanija u Kini surađuje s golemom mrežom malih proizvođača koji mogu izraditi vrlo male serije odjeće u svega nekoliko dana. Marže dobavljača pritom mogu biti manje od jednog juana, odnosno oko 15 centi po komadu.

- Diverzifikacija proizvodnje izvan Kine ima praktična ograničenja, posebno za kompanije poput Sheina čija se konkurentska prednost temelji na brzini, fleksibilnosti i iznimno malim proizvodnim serijama - rekao je Sheng Lu, profesor mode i tekstilne industrije na Sveučilištu Delaware.

Dio dobavljača koji su otvorili pogone u Vijetnamu već se vratio u Kinu. Prema riječima jednog menadžera tvornice u Guangzhouu, niži troškovi carina nisu dovoljni za nadoknadu slabije proizvodne učinkovitosti.

Shein se zato ponovno snažnije okreće Kini. Izvršni direktor Sky Xu najavio je više od 10 milijardi juana, odnosno oko 1,5 milijardi dolara, ulaganja u pametni sustav opskrbnog lanca u pokrajini Guangdong.

Dobavljači traže nove kupce

Povratak proizvodnje u Kinu, međutim, ne znači i povratak svih dobavljača Sheinu. Potražnja usporava, a narudžbe nekih proizvođača stagniraju. Prema nacrtu Sheinova prospekta, prihod kompanije u SAD-u pao je 14 posto u prvom tromjesečju, nakon ukidanja izuzeća de minimis. Dodatni pritisak dolazi iz Europe, gdje je Europska unija prošlog mjeseca uvela carinu od tri eura na niskovrijedne e-trgovinske pošiljke.

Dio manjih dobavljača zbog toga pokušava smanjiti ovisnost o Sheinu i prodaje robu preko platformi poput Temua i Amazona.

- Shein više nije najpoželjniji izbor u gradu. Sada postoji mnogo više opcija - rekla je Ping He, bivša zaposlenica Sheina i TikTok Shopa.

Jedan od proizvođača koji je prekinuo suradnju sa Sheinom kaže da su male narudžbe i niske marže postale prevelik teret.

- Sheinove profitne marže jednostavno su preniske. Količine narudžbi prilično su male, često tek nekoliko desetaka komada odjednom, zbog čega je proizvodnja gnjavaža. Zato smo odlučili odustati od njih - rekao je Yang, menadžer kineske tvornice koja je sa Sheinom surađivala do prije nekoliko mjeseci.