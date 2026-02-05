Povratak 'Popodice': Kalkulator Tonija Miluna ponovno pomaže kako ostvariti maksimalan povrat poreza

Taj alat pomaže roditeljima da provjere jesu li njihova djeca i uzdržavani članovi optimalno raspoređeni na poreznim karticama

Početkom godine i približavanjem rokova za podnošenje poreznih prijava, ponovno je aktivna 'Popodica' – popularni kalkulator unutar besplatne mobilne aplikacije Toni Milun, poručuju iz njegovog tima. Taj alat, koji je razvila tvrtka Gaurus u suradnji s Milunom, pomaže građanima, a posebno roditeljima, da provjere jesu li njihova djeca i uzdržavani članovi optimalno raspoređeni na poreznim karticama kako bi ostvarili maksimalni mogući povrat poreza.

Mnogi roditelji nisu svjesni da jednostavnom preraspodjelom olakšica mogu dobiti značajno veći iznos. Ključni rok za podnošenje ZPP-DOH obrasca Poreznoj upravi je kraj veljače, do kada se mogu podnijeti zahtjevi za povratom poreza.

Tko bi svakako trebao provjeriti svoje podatke u Popodici? Aplikacija je posebno korisna u sljedećim situacijama:

Ako su jedan ili oba roditelja koristili rodiljni ili roditeljski dopust, bili na dužem bolovanju ili nisu bili zaposleni cijelu godinu.

Ako roditelji imaju jedno dijete, a mjesečna neto plaća bila je niža od 900 eura neto.

Ako roditelji imaju dvoje djece, a onaj na koga su prijavljena prima manje od 1.320 eura neto.

Ako su roditelji radili preko ugovora o djelu ili autorskih ugovora.

Ako roditelji pripadaju različitim dobnim kategorijama (povrat poreza za mlade do 25 ili do 30 godina života).

Primjer koji pokazuje razliku od gotovo 700 eura

Koliko je matematički izračun važan, pokazuje primjer mladog para. Petar (rođen 1995.) i Maja (rođena 1994.) imaju dvoje djece koja su prijavljena na Petra jer ima veću plaću (1.500 € neto) od Maje (1.200 € neto). Bez promjene, Petar bi ostvario 320 eura povrata, a Maja ništa.

Međutim, ako djecu preseli Maji putem ZPP-DOH obrasca, situacija se drastično mijenja: Petar bi morao doplatiti porez oko 950 eura, ali bi Maja dobila povrat od gotovo 2.000 eura. Konačni rezultat za obitelj je 1.000 eura povrata - čak 680 eura više nego u prvom scenariju.

- Preporuka je da svi roditelji besplatno preuzmu ili ažuriraju aplikaciju Toni Milun na verziju 2.5.0 i unesu svoje podatke. Često je razlika između onoga što dobijete automatski i onoga što možete dobiti optimalnom kalkulacijom dovoljna za obiteljsko ljetovanje ili izlet - poručuju iz tima Tonija Miluna.

Mobilna aplikacija Toni Milun s kalkulatorom Popodica dostupna je potpuno besplatno na platformama Google Play, App Store i App Gallery.