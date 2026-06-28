25 godina rasta, inovacija i partnerstva: Model Pakiranja slavi četvrt stoljeća uspjeha

Zahvaljujući suvremenim proizvodnim kapacitetima, visokoj razini kvalitete i snažnoj orijentaciji prema potrebama kupaca, tvrtka zauzima važnu poziciju u opskrbnim lancima brojnih industrija

Model Pakiranja, jedan je od vodećih proizvođača ambalaže od valovitog kartona u Hrvatskoj i regiji, a ove godine obilježava 25 godina razvoja i poslovanja u sastavu Model Grupe. Tijekom tog razdoblja društvo je izraslo u pouzdanog partnera brojnim domaćim i međunarodnim poduzećima, gradeći svoj uspjeh na kontinuiranim ulaganjima u tehnologiju, kvalitetu, održivost i razvoj zaposlenika.

Važna prekretnica u razvoju društva dogodila se 2001. godine kada ju je preuzeo švicarski poduzetnik Daniel Model, vlasnik i predsjednik Model Grupe. Tom akvizicijom grupa je proširila svoje poslovanje na hrvatsko tržište te dodatno učvrstila svoju prisutnost u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Uključivanje Model Pakiranja u međunarodnu grupaciju otvorilo je novo razvojno razdoblje obilježeno značajnim investicijama, modernizacijom proizvodnih procesa i prijenosom stručnih znanja.

Danas Model Pakiranja opslužuje kupce na tržištima Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Austrije i drugih zemalja regije. Zahvaljujući suvremenim proizvodnim kapacitetima, visokoj razini kvalitete i snažnoj orijentaciji prema potrebama kupaca, tvrtka zauzima važnu poziciju u opskrbnim lancima brojnih industrija – od prehrambene i farmaceutske do industrije robe široke potrošnje i logistike.

- Dvadeset i pet godina zajedničkog rada, rasta i razvoja značajan je jubilej koji pripada prije svega našim zaposlenicima, kupcima i partnerima. Njihovo povjerenje omogućilo nam je da kontinuirano unapređujemo poslovanje, uvodimo inovacije i gradimo održivu budućnost. Ponosni smo na ostvarene rezultate, ali još više na odnose koje smo izgradili tijekom svih ovih godina - poručili su iz Uprave društva.

Posebno mjesto u poslovnoj strategiji Model Pakiranja zauzimaju održivost i načela kružnog gospodarstva. Ambalaža od valovitog kartona danas ima ključnu ulogu u smanjenju ekološkog otiska, a poduzeće svojim proizvodnim procesima i razvojnim projektima aktivno doprinosi stvaranju održivijih rješenja za kupce i tržište.