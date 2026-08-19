Engleski klubovi grcaju u gubicima, a milijarderi se za njih trgaju

Kumulativni gubici prije oporezivanja za 20 klubova engleske Premier lige iznosili su 948 milijuna funti u sezoni 2024./25.

Puni stadioni na svakoj utakmici, nastupi u lukrativnim europskim natjecanjima – engleski nogometni klubovi naoko se čine kao zanimljivo ulaganje. Tim više jer privlače i neke od najbogatijih ljudi svijeta. Prije nekoliko dana sportsku, ali i poslovnu javnost zatekla je vijest da je tvrtka Fenway Sports Group prodala manjinski udio u nogometnom klubu Liverpool. Prodana je trećina udjela za 1,65 milijardi funti, čime je cijeli klub vrednovan na 5,5 milijardi funti.

Kupac je konzorcij investitora u kojem se nalazi i Jeff Bezos, osnivač Amazona i trenutno treći najbogatiji čovjek svijeta s imovinom od 281 milijarde dolara, prema podacima Bloomberga. Uz Bezosa, u konzorciju nazvanom 1892 Holdings (referenca na godinu osnutka Liverpoola) nalazi se i Eduardo Saverin, suosnivač Facebooka s imovinom od 33 milijarde dolara, te Amit Bhatia, zet indijskog 'kralja čelika' Lakshmija Mittala, prenosi Guardian.

Golema zarada nakon 16 godina

Fenway Sports Group, u vlasništvu američkog poslovnog čovjeka Johna Williama Henryja, vlasnik je Liverpoola od 2010. godine, a prodajom manjinskog udjela konzorciju 1892 Holdings već je ostvario golemu dobit. Naime, grupacija sa sjedištem u Bostonu spasila je Liverpool koji je u tom trenutku bio na rubu stečaja, plativši diskontnih 300 milijuna funti. U tih 14 godina klub s Anfielda prošao je kroz veliki preokret, kako na sportskom, tako i na poslovnom planu, osvojivši nekoliko domaćih i europskih trofeja. U fiskalnoj godini koja je završila u svibnju prošle godine Liverpool je prikazao rekordne prihode od 703 milijuna funti.

Iako engleski nogometni klubovi sve više privlače interes bogatih investitora diljem svijeta, i dalje su rizično ulaganje, a često su i neprofitabilni poslovni pothvati. Deloitteov godišnji pregled financijskog stanja nogometnih klubova pokazao je da su kumulativni gubici prije oporezivanja za 20 klubova engleske Premier lige iznosili 948 milijuna funti u sezoni 2024./25. To predstavlja 'značajno pogoršanje', stoji u publikaciji, s obzirom na to da je gubitak skočio više od 600 posto u odnosu na prethodnu sezonu.

Samo je osam klubova te sezone zabilježilo operativnu dobit u usporedbi s 13 klubova u sezoni ranije, navodi Deloitte. Napuhani iznosi kupoprodaje igrača ključni su pokretač visokih operativnih troškova.

– S obzirom na to da su izdaci za transfere igrača rasli kako bi se održao korak sa sve žešćom utrkom za talentima, velika je vjerojatnost da je ovo bila još jedna godina znatnih financijskih gubitaka – napisali su Deloitteovi analitičari, a prenosi CNBC.

Najveća 'tvornica 'novca'

Međutim, FSG-ova transakcija s Liverpoolom dokazuje priliku za kupnju podcijenjene imovine i njezinu kasniju prodaju po višim cijenama, pri čemu rastući interes za sport gura valuacije klubova na sve više razine. Čak i ako klub ne ostvaruje profit na dnevnoj bazi, vrijednost imovine i dalje raste, a unutar nje postoji mnogo stavki koje se potom mogu licencirati, tvrde financijski analitičari. Naime, engleska Premier liga jedna je od najstarijih liga u sportskom svijetu, ima globalni doseg i izuzetno je lukrativna u povećanju vrijednosti poslovanja za one koji je sponzoriraju.

Deloitteova analiza pokazuje kako je Premier liga uvjerljivo najveća 'tvornica novca' među najvećim europskim ligama. U sezoni 2024./25. ukupni prihodi engleske lige iznosili su nešto više od osam milijardi eura. Za ilustraciju, prvi pratitelj Premiershipa je njemačka Bundesliga s upola manjim prihodom. Engleska liga najviše zarađuje od televizijskih prava, četiri milijarde eura, sponzorstva donose 2,9 milijardi eura, a prihodi od prodanih karata za utakmice 1,2 milijarde eura.

Od ostalih europskih liga, njemačka i španjolska su približno na sličnim razinama, slijedi talijanska Serie A s tri milijarde eura ukupnih prihoda, a francuska Ligue 1 uprihodi oko 2,2 milijarde eura.

Druga stvar koju američki sport radi nevjerojatno dobro, a koju investitori žele preslikati u Europi, jest to da su stadion i okolne nekretnine generator prihoda 365 dana u godini, a ne mjesto koje donosi novac samo jednom u dva tjedna.

Šire preispitivanje

UBS je u lipnju naveo da je novi stadion Tottenham Hotspur FC-a, izgrađen 2019. po cijeni od 1,2 milijarde funti, pridonio skoku komercijalnih prihoda sa 117 milijuna funti u 2018. na 215 milijuna funti u 2022. godini. Tijekom ove godine stadion je ugostio velika glazbena imena uključujući Gorillaz, Bad Bunnyja i K-pop divove BTS. Također je i prvi namjenski izgrađen NFL stadion izvan SAD-a te godišnje ugošćuje najmanje dvije utakmice američkog nogometa.

Manchester United potvrdio je planove za izgradnju novog stadiona sa 100 tisuća sjedećih mjesta u sklopu šireg projekta urbane regeneracije oko lokalnog lučkog područja. Procjenjuje se da će trošak iznositi oko dvije milijarde funti. Švicarska banka UBS navodi da je cilj ovih ambicioznih stadionskih projekata odraz 'šireg preispitivanja onoga što nogometni klubovi predstavljaju u ekonomskom smislu: to je oskudna imovina s diversificiranim novčanim tokovima, a ne isključivo sportski ili kulturni projekti'.