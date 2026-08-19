Bitpanda dobila prvu objavljenu kaznu koja krši MiCA pravila

Austrijska Uprava za financijsko tržište kaznila je bečku tvrtku s 70.000 eura zbog proceduralnih kršenja pravila

Austrijski regulatori kaznili su kripto mjenjačnicu Bitpanda s 70.000 eura, što je prva javno objavljena kazna prema pravilniku Europske unije o kriptovalutama.

Austrijska Uprava za financijsko tržište, poznata kao FMA, izjavila je da sankcija proizlazi iz nekoliko kršenja Uredbe o tržištima kripto imovine (MiCA), sveobuhvatnog regulatornog okvira za digitalnu imovinu.

Regulator je rekao da tvrtka sa sjedištem u Beču nije dostavila FMA-i potrebnu bijelu knjigu o kripto imovini najmanje 20 radnih dana prije objave, kako nalažu pravila.

FMA je također utvrdila da je Bitpanda distribuirala marketinšku komunikaciju prije objavljivanja temeljne bijele knjige, što MiCA zabranjuje. U zasebnoj marketinškoj poruci, tvrtka je izostavila obvezno odricanje od odgovornosti u kojem se navodi da materijal nije pregledan ili odobren od strane bilo kojeg regulatora te da ponuditelj snosi isključivu odgovornost za njegov sadržaj, te je izostavila obvezni broj telefona i e-mail adresu.

Slučaj je okončan ubrzanim postupkom prema austrijskom zakonu o financijskom tržištu, a FMA je izjavila da je presuda o kazni pravno konačna.

Kršenja su proceduralna i vezana uz objavljivanje informacija, a ne zbog navoda o prijevari ili gubicima investitora, ali slučaj je značajan kao rani pokazatelj kako europske vlasti namjeravaju nadzirati novi režim. MiCA je osmišljena kako bi se stvorio jedinstveni skup pravila u svih 27 država članica, s navedenim ciljevima zaštite investitora i očuvanja integriteta kripto tržišta.

Okvir je u potpunosti stupio na snagu za pružatelje usluga kripto imovine krajem 2024., s prijelaznim razdobljem koje je postojećim tvrtkama omogućilo nastavak poslovanja dok ne dobiju odobrenje. Taj prijelazni rok se smanjuje diljem država članica, pritiskajući tvrtke koje još nisu u potpunosti udovoljile propisima.

Očekuje se da će Bruxelles ponovno razmotriti MiCA 2027., s predloženim revizijama koje bi pooštrile nadzor nad stranim izdavateljima stablecoina.

Bitpanda, jedna od većih europskih kripto platformi, ima MiCA licencu i agresivno se širi diljem kontinenta. Relativno skromna kazna sugerira da je FMA propuste tretirala kao nepoštivanje, a ne kao ozbiljno kršenje zakona.