PaKing FORUM 2026: Nova EU uredba mijenja industriju pakiranja

Stručnjaci iz Hrvatske i Europe raspravljat će o utjecaju nove EU Uredbe o ambalaži (PPWR) na dizajn, proizvodnju i recikliranje

U trenutku kada nova EU regulativa donosi najveće promjene u industriji pakiranja u posljednjih nekoliko desetljeća, drugo izdanje konferencije PaKing FORUM, koje će se održati 25. ožujka u Zagrebu, okupit će vodeće stručnjake iz industrije ambalaže i pakiranja iz Hrvatske, regije i Europe.

U središtu rasprave bit će EU Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR), koja donosi najopsežnije regulatorne promjene u industriji pakiranja u posljednjih nekoliko desetljeća. Nova pravila uvode strože zahtjeve za reciklabilnost, ponovnu uporabu i dizajn ambalaže, ali i nove obveze u izvještavanju te upravljanju ambalažnim otpadom.

Cilj konferencije je otvoriti stručnu raspravu o promjenama koje donosi PPWR, ali i o mogućnostima koje se pritom otvaraju – od inovacija i razvoja novih materijala do prilagodbe poslovnih modela i ulaganja u održiva rješenja.

Program konferencije donosi niz predavanja i panel rasprava o ključnim temama budućnosti industrije ambalaže. Promjene koje PPWR donosi sektoru predstavit će Gordana Pehnec Pavlović iz Hrvatske gospodarske komore.

O granicama reciklabilnosti i odgovornom dizajnu ambalaže govorit će Fenja Petrich i Christian Abl iz RecycleMe, vodeće europske konzultantske kuće specijalizirane za razvoj ambalaže usklađene s regulatornim zahtjevima.

Važan dio programa bit će i priprema industrije za nove regulatorne obveze, o čemu će govoriti Žana Žarkov Trtanj, savjetnica za regulatornu usklađenost u području otpada.

Konferencija će otvoriti i teme poput uloge različitih ambalažnih materijala – stakla, kartona i plastike – u održivom pakiranju, kao i novih alata poput digitalne putovnice ambalaže, koja bi trebala povećati transparentnost podataka kroz cijeli životni ciklus proizvoda.

O razvoju i konkurentnosti tvrtki iz sektora ambalaže govorit će i predstavnici industrije, među njima Davor Ujlaki iz Muraplasta i Marko Despot iz GPI Istre, predstavnici nekih od vodećih hrvatskih proizvođača ambalaže.

PaKing FORUM 2026 namijenjen je proizvođačima ambalaže, proizvođačima robe široke potrošnje, dizajnerima, tehnološkim tvrtkama i svim sudionicima lanca vrijednosti ambalaže koji se pripremaju za novu regulatornu i tržišnu realnost.

Više informacija dostupno je na službenoj stranci konferencije: www.paking.eu