Virgin ruši monopol Eurostara u tunelu ispod La Manchea

Britanska kompanija u vlasništvu Sir Richarda Bransona dobila zeleno svjetlo za najpoznatiju europsku željezničku rutu od 2030. godine

Nakon više od tri desetljeća neprikosnovene vladavine vlaka Eurostar kroz tunel ispod La Manchea, na pomolu je velika prekretnica na europskom željezničkom tržištu. Britanska grupa Virgin, koju je osnovao poduzetnik Sir Richard Branson, dobila je za svoju kompaniju Virgin Trains službeno odobrenje britanskog nacionalnog regulatora (Ured za željeznice i ceste – ORR) za pristup brzoj željezničkoj mreži koja povezuje London s tunelom ispod La Manchea.

Prvi ulazak konkurencije

Ova odluka otvara put povijesnom ulasku konkurencije na jednu od najprometnijih, ali i najskupljih željezničkih ruta u Europi, gdje je Eurostar držao monopol još od otvaranja tunela 1994. godine.

Novi sporazum obuhvaća razdoblje od 1. listopada 2030. do kraja 2040. godine te omogućuje Virgin Trainsu obavljanje do 20 dnevnih povratnih linija iz Londona prema tri vodeće europske destinacije – Parizu, Bruxellesu i Amsterdamu.

London, United Kingdom - April 2018 Passengers walk on platform of London King's Cross station where is a Central London railway terminus on the northern edge of the city

- Ovo je važan sljedeći korak u uvođenju konkurencije i poticanju rasta na tržištu međunarodnih željezničkih usluga - izjavio je Martin Jones, zamjenik direktora za pristup i međunarodni promet u ORR-u.

Iako je pred grupacijom još mnogo tehničkog i regulatornog posla, podrška britanskih regulatornih tijela daje snažan vjetar u leđa Virginovim ambicijama.

- Naši planovi za novu željezničku uslugu London-Europa od 2030. napreduju brzim tempom. Pozdravljamo odluku ORR-a i priliku da donesemo nagrađivano korisničko iskustvo Virgina u tunel ispod La Manchea - poručili su službeno iz Virgin Grupe.

Karte Eurostara skuplje od zrakoplova

Putnici se već godinama žale na iznimno visoke cijene Eurostarovih karata, koje su nerijetko znatno premašivale cijene zrakoplovnih karata na istim relacijama.

Iako tunel ispod La Manchea trenutno funkcionira s tek oko 50 posto svog punog kapaciteta, do sada su svi pokušaji uvođenja konkurencije propadali zbog strogih sigurnosnih propisa, visokih pristojbi i ograničenih kapaciteta na željezničkim kolodvorima.

U međuvremenu, Eurostar je bilježio rekordne rezultate – samo tijekom prošle godine prevezao je više od 20 milijuna putnika, što dodatno potvrđuje golemu potražnju, ali i potrebu za alternativnim operaterima.

Izazovi na putu do 2030. godine

Unatoč velikom regulatornom koraku naprijed, Virgin se suočava s nekoliko operativnih prepreka prije nego što prvi vlakovi krenu tračnicama. Prvi i osnovni je nabava voznog parka.

Potrebno je, naime, osigurati modernu flotu brzih vlakova prilagođenih specifičnim tehničkim i sigurnosnim zahtjevima tunela.

Osim toga, kompanija mora osigurati pristup kontinentalnim mrežama u Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj, te mora dobiti konačna odobrenja europskih i britanskih agencija za sigurnost željezničkog prometa.

Dobra je vijest da je Virgin već ostvario značajan preduvjet: osigurao je pristup lokaciji Temple Mills International u Londonu za održavanje i skladištenje vlakova.

Dolazi i Trenitalia?

Virgin nije jedini koji želi dio ovog lukrativnog kolača. Talijanski nacionalni operater Trenitalia također je najavio planove za pokretanje vlastite linije kroz tunel do 2029. godine.

Ulazak više jakih igrača na tržište jasan je signal da europski željeznički sektor ulazi u novu eru dinamičnog tržišnog natjecanja, što bi u konačnici putnicima trebalo donijeti bolju uslugu i znatno prihvatljivije cijene, zaključuju europski mediji.