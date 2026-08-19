U Hrvatskoj manje kibernetičkih napada, ali phishing raste

CERT je u prvih sedam mjeseci obradio 923 incidenta, a među najčešćima su phishing, neželjene poruke i financijske prijevare

Hrvatska je ove godine zabilježila manje kibernetičkih incidenata, ali to ne znači da su napadači odustali. Dok je ukupan broj slučajeva pao pet posto, phishing je porastao više od 20 posto, a neželjene poruke čak 36 posto.

Prema podacima koje je CARNET-ov Nacionalni CERT dostavio Lideru, od početka siječnja do kraja srpnja ove godine obrađena su 923 kibernetička incidenta. U istom razdoblju prošle godine bilo ih je 971, što znači da je broj incidenata smanjen pet posto. No iza ukupnog pada krije se nešto drukčija slika: napadi usmjereni prema korisnicima i dalje su vrlo intenzivni, a neke od najčešćih kategorija bilježe dvoznamenkasti rast.