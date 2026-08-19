Porast putničkih eSIM kartica prijeti glavnom izvoru zarade telekoma

Zbog visokih cijena roaminga putnici sve češće biraju eSIM kartice, čije korištenje ubrzano raste, taj trend već ruši prihode i u Hrvatskoj

Potražnja za eSIM karticama koje se koriste za putovanja mogla bi ove godine porasti za oko trećinu jer putnici sve češće traže povoljnije opcije od klasičnih paketa za prijenos podataka u roamingu.

Kako prenosi Financial Times, analitičari istraživačke kuće FDM CCS Insight procjenjuju da će se u cijelom svijetu ove godine upotrijebiti oko 134 milijuna putničkih eSIM-ova, dok ih je 2025. zabilježeno 101,8 milijuna.

Glavni razlog tog rasta leži u činjenici da aplikacije poput Airala i Sailya nude pakete koji su u pravilu znatno jeftiniji od ponuda tradicionalnih telekoma, kojima roaming nosi između tri i pet posto ukupnih prihoda uz iznadprosječno visoku profitnu maržu.

Osim aplikacija, u tržišnu utakmicu ulazi i financijski sektor pa kompanije poput Revoluta i Klarne korisnicima nude vlastite, jeftinije eSIM pakete. Na primjer, Revolutov eSIM korisnicima nudi 1 GB podataka koji vrijede sedam dana po cijeni od 3,49 funti, dok britanski operater EE (u vlasništvu BT-a) 500 MB za razdoblje od samo 24 sata naplaćuje čak 8 funti.

Joe Gardiner, analitičar u tvrtki FDM CCS, upozorava da će gubitak prihoda od roaminga ovisiti o tome hoće li telekomi na ovu novu konkurenciju odgovoriti inovacijama, prilagodbom cijena ili kvalitetnijom uslugom.

Potrošači sve informiraniji

Istraživači tvrtke STL Partners procjenjuju da je tržište putničkih eSIM kartica vrijedilo 649 milijuna funti u 2025. godini i da bi do 2030. moglo dosegnuti vrijednost od 3,2 milijarde funti. Međutim, za taj je rast zaslužan i sve veći broj pametnih telefona koji su kompatibilni s eSIM karticama. Prema podacima krovne udruge mobilne industrije GSMA, u 2025. je više od 326 modela uređaja, uključujući cijelu Appleovu liniju iPhonea, podržavalo eSIM, što je porast od gotovo 50 posto u odnosu na godinu prije.

Vykintas Maknickas, glavni izvršni direktor Sailya, ističe da tržište eSIM-a iznimno profitira i od sve veće informiranosti potrošača.

– Tržište se pomiče s edukacije korisnika na njihovo privlačenje i konverziju, a taj se proces sada opasno ubrzava – kaže Maknickas.

Širenje putničkih eSIM-ova dodatno otežava poziciju tradicionalnih mobilnih operatera, koji se već bore s konkurencijom virtualnih mrežnih operatera (MVNO). Ti operateri koriste njihovu postojeću infrastrukturu za pružanje cjelovitih usluga, bez potrebe za ulaganjem u izgradnju vlastite mreže. Financial Times je u svibnju objavio kako su tri vodeća britanska mobilna operatera u 2025. zabilježila najgoru godinu po pitanju gubitka korisnika u povijesti.

S druge strane, Hermann Frank, glavni izvršni direktor startupa Gigs, čija tehnologija pokreće mobilnu ponudu Revoluta i Klarne, naglašava da je prednost ovih novih igrača to što nemaju troškove akvizicije novih korisnika, a nude i znatno bolje korisničko iskustvo.

I domaći operateri gube korak

Globalni trend pada roaminga prelijeva se i na hrvatsko tržište. HAKOM-ova izvješća pokazuju da su hrvatski operateri u 2024. godini od podatkovnog roaminga stranaca ostvarili ukupno oko 56,6 milijuna eura. Godinu dana kasnije, u 2025., ti su prihodi pali na oko 55,3 milijuna eura, što je pad od 2,2 posto.

Budući da je Hrvatska turistička zemlja, gotovo dvije trećine tog godišnjeg prihoda ostvari se u trećem tromjesečju, tijekom vrhunca ljetne sezone. U tom je razdoblju 2024. ostvareno 34,12 milijuna eura, dok je u trećem kvartalu 2025. zabilježen blagi pad na 33,89 milijuna eura.

Taj se pad nastavio i početkom ove godine. Naime, u prvom tromjesečju 2026. prihod od podatkovnog roaminga iznosio je 2,99 milijuna eura, što je dodatnih 0,6 posto manje u odnosu na početak 2025. godine.

No, prihodi od klasičnih usluga roaminga u Hrvatskoj padaju već godinama. Prema ranijim podacima HAKOM-a, prihod od roaminga stranaca za govorne usluge pao je s više od 423 milijuna kuna (oko 56 milijuna eura) u 2012. godini na samo 110 milijuna kuna (oko 14,6 milijuna eura) u 2017. godini.

Iako su razlozi tada bili vezani uz ukidanje dodatne naplate roaminga za građane EU-a, današnji pad prihoda od prijenosa podataka pokazuje da i turisti iz zemalja izvan Europske unije, ali i domaći putnici u inozemstvu, sve češće biraju povoljnije digitalne alternative poput eSIM kartica.