MHP diže kapacitet sušare u Međimurju za 83 posto

Perutnina Ptuj gradi plinsku sušaru i silos u Donjem Kraljevcu te traži EU sredstva dok MHP širi peradarsku proizvodnju na sjeveru Hrvatske

Slovenska Perutnina Ptuj, u vlasništvu ukrajinskog poljoprivredno-prehrambenog giganta MHP poduzetnika Jurija Kosiuka, povećava kapacitet sušenja žitarica u svojoj međimurskoj tvrtki Toni d.o.o. za 83 posto, a istodobno širi i skladišne kapacitete. Naime, Perutnina Ptuj je još 2024. preuzela je tvrtku Toni d.o.o. iz Donjeg Kraljevca koja se bavi organiziranom proizvodnjom, otkupom, sušenjem i skladištenjem žitarica.

Pozadina ulaganja leži u vertikalnoj integraciji proizvodnog lanca peradarskog diva. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ranije je odobrila koncentraciju kojom je Perutnina Ptuj stekla kontrolu nad svojim dotadašnjim dobavljačem Tonijem, aktivnim u otkupu pšenice i kukuruza na sjeveru Hrvatske.

Priprema za farme

Prema procjeni AZTN-a iz 2024., Perutnina Ptuj – Pipo bila je drugi najveći igrač na hrvatskom tržištu svježeg i prerađenog mesa peradi s udjelom između 10 i 20 posto, dok je na Vindijinu grupu otpadala gotovo polovica tržišta. Kako bi promijenio taj omjer snaga, MHP nastavlja širiti peradarsku proizvodnju na sjeveru Hrvatske. Preko Perutnine Ptuj – Pipo već ima farmu u Komarnici Ludbreškoj, gradi farmu Veliki Pažut na području Legrada, dok je za farmu Apatija pokraj Ludbrega, projektiranu za više od tri milijuna pilića godišnje, pokrenut postupak procjene utjecaja na okoli

Proširenje kapaciteta sušenja i prihvata žitarica u Donjem Kraljevcu, koji ima izravnu vezu sa željezničkim koridorom prema Čakovcu i Podravini, tako predstavlja izravnu pripremu sirovinske baze i proizvodnje stočne hrane za te projekte.

Od nekadašnjeg znatno većeg projekta na Baniji MHP je u međuvremenu odustao, a Jurij Kosiuk u svibnju ove godine objavio je da je donesena konačna odluka da se projekt Sisak neće nastaviti

Nove plinske sušare

Prema dokumentaciji koju je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Toni d.o.o. zatražio je ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za projekt ugradnje nove visokoenergetske plinske sušare, novog silosa za zrno i pratećeg skladišta.

Kompleks u Donjem Kraljevcu trenutno raspolaže dvjema sušarama ukupnog kapaciteta 48 tona na sat, a ugradnjom nove industrijske sušare kapaciteta 40 tona na sat, ukupni kapacitet obrade na toj lokaciji popet će se na 88 tona na sat, što je rast od 83,3 posto. Uz sušaru gradi se i novi silos visok 25,2 metra, volumena 664 prostorna metra i kapaciteta 521 tonu sirovog zrna. U elaboratu zaštite okoliša, koji je izradila varaždinska tvrtka EKO-MONITORING, navodi se da investitor za projekt planira zatražiti sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Iz elaborata se vidi da bi sušara trebala raspolagati instaliranom toplinskom snagom od 7.560 kilovata, odnosno 7,56 megavata, što sa sobom povlači i znatan rast potrošnje energenata na samoj lokaciji. Predviđena vršna potrošnja prirodnog plina penje se sa sadašnjih 758 na 1.390 kubnih metara na sat, zbog čega se s tvrtkom Međimurje-plin gradi nova mjerno-redukcijska stanica oznake MRS ST-G400, dok se zakupljena priključna električna snaga pogona istodobno podiže s 250 na 550 kilovata.

Cijeli se zahvat izvodi na svega 250 četvornih metara unutar postojećeg kruga tvornice, na već asfaltiranim površinama, bez potrebe za tehnološkom vodom i bez stvaranja tehnoloških otpadnih voda. Postupak pred resornim ministarstvom otvoren je za javnost i nadležna lokalna tijela idućih 30 dana, nakon čega će biti odlučeno je li za projekt potrebno provesti cjelovitu studiju utjecaja na okoliš.