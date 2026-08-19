Saab
Tihi div iz Linköpinga prestigao Rheinmetall
19. kolovoza 2026.
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Od početka rata u Ukrajini Saabova dionica ostvarila je rast ukupnog prinosa od 1265 posto, pretekavši Rheinmetallovih 1191 posto.
Njemački obrambeni div Rheinmetall u protekle je tri godine postao zaštitno lice novoga europskog naoružavanja. Gotovo iza svake nove tvornice streljiva ili veće akvizicije u sektoru stajao je njemački simbol teške ratne industrije, one koje proizvodi tenkove i streljivo.
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