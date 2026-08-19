Saab

Tihi div iz Linköpinga prestigao Rheinmetall

19. kolovoza 2026.
Saab podmornica
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Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Od početka rata u Ukrajini Saabova dionica ostvarila je rast ukupnog prinosa od 1265 posto, pretekavši Rheinmetallovih 1191 posto.

Njemački obrambeni div Rheinmetallu protekle je tri godine postao zaštitno lice novoga europskog naoružavanja. Gotovo iza svake nove tvornice streljiva ili veće akvizicije u sektoru stajao je njemački simbol teške ratne industrije, one koje proizvodi tenkove i streljivo.

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#Rheinmetall#Saab#Micael Johansson#Europska Obrambena Industrija#Naoružavanje#Ukrajina#Nato
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