Punjači na rasvjetnim stupovima ostali u mraku

Pilot-projekt u Samoboru i Osijeku trebao je proširiti mrežu punionica, no zaustavio ga je ministar, a izvođač SimpleCharge više ne postoji

Prije tri godine Samobor i Osijek bili su prvi hrvatski gradovi koji su punjače za električna vozila postavili na stupove javne rasvjete. Danas od najavljenog širenja projekta na pet dodatnih gradova nema ni traga, a ni tvrtka koja je punjače postavljala više ne postoji.