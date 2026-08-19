Zeleno i digitalno
Punjači na rasvjetnim stupovima ostali u mraku
19. kolovoza 2026.
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Pilot-projekt u Samoboru i Osijeku trebao je proširiti mrežu punionica, no zaustavio ga je ministar, a izvođač SimpleCharge više ne postoji
Prije tri godine Samobor i Osijek bili su prvi hrvatski gradovi koji su punjače za električna vozila postavili na stupove javne rasvjete. Danas od najavljenog širenja projekta na pet dodatnih gradova nema ni traga, a ni tvrtka koja je punjače postavljala više ne postoji.
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