Studenac još nije izgubio predstečaj: postoji izlaz iz blokade A&G-a

Branko Skerlev iz WAHL-a objašnjava kako se može ukloniti prepreka predstečaju i što Studenac čeka ako sud otvori postupak

Nakon što je A&G Logistika 01 zatražila da se nad Studencem otvori stečaj i odbaci njegov prijedlog za predstečaj, pred najvećim hrvatskim maloprodajnim lancem po broju trgovina sada se otvara nekoliko mogućih scenarija. Jedan od njih mogao bi ukloniti prepreku Studenčevu predstečaju i prije nego što Trgovački sud u Splitu odluči koji od dva postupka ima prednost.

Tražbinu A&G Logistike mogao bi, naime, otkupiti netko treći, nakon čega bi taj vjerovnik mogao povući prijedlog za otvaranje stečaja. Na tu mogućnost u odgovoru za Lider upozorava Branko Skerlev iz WAHL-a, koji se bavi restrukturiranjima i insolventnim postupcima.

– U praksi je najjednostavnije rješenje za sve koji imaju interes da se predstečaj mirno provede da vjerovnikova tražbina bude otkupljena od trećih zainteresiranih, nakon čega on povlači prijedlog za stečaj – objašnjava Skerlev.

Stečajni zakon dopušta podnositelju da prijedlog za otvaranje stečaja povuče sve do donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka. To znači da bi se, povuče li A&G Logistika svoj prijedlog, uklonila prepreka na kojoj sada temelji zahtjev da se Studenčev predstečaj odbaci. Hoće li do toga doista doći ovisi o vjerovniku i eventualnom kupcu njegove tražbine.

Studenac ne može jednostavno platiti A&G

Pritom Studenac problem ne bi mogao riješiti tako da sam jednostavno isplati sporni dug.