EU opomenuo Hrvatsku i niz članica zbog kašnjenja u prijenosu direktiva

Hrvatska je opomenuta zbog kašnjenja u prijenosu direktiva o električnoj energiji, tržištu vodika, pranju novca, uporabi kobalta u igračkama

Europska komisija poduzima mjere protiv nekoliko država članica EU-a koje je nisu obavijestile o mjerama donesenima radi prenošenja direktiva EU-a u nacionalno zakonodavstvo. Rokovi za prijenos tih direktiva nedavno su istekli, a predmetne države članice nisu ih u potpunosti prenijele pa ih Komisija poziva da odmah poduzmu potrebne mjere kako bi svoja zakonodavstva uskladile sa zahtjevima EU-a. Državama članicama šalje službene opomene te im daje dva mjeseca za odgovor i dovršetak prijenosa direktiva. Ako to ne učine, Komisija može prijeći na sljedeću fazu postupka i izdati obrazloženo mišljenje.

Sigurna uporaba kobalta u igračkama

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak protiv Hrvatske, Cipra i Mađarske zbog neusklađenosti s Direktivom (EU) 2026/192, kojom se mijenjaju određene odredbe propisa o sigurnosti igračaka i omogućuje sigurna uporaba kobalta u igračkama. Uporaba kobalta bila je obuhvaćena općom zabranom zbog njegove klasifikacije kao kancerogene, mutagene i reproduktivno toksične tvari. Izmjenama su uvedene određene iznimke, primjerice za dijelove igračaka namijenjene provođenju električne struje te dijelove izrađene od nehrđajućeg čelika i određene magnete.

Tri države nisu Komisiji dostavile nacionalne mjere za prijenos Direktive do 11. rujna 2026. te sada imaju dva mjeseca za odgovor.

Nadalje, Europska komisija odlučila je pokrenuti postupke zbog povrede prava EU-a slanjem službene opomene Belgiji, Estoniji, Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Mađarskoj, Malti, Nizozemskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Sloveniji, Finskoj i Švedskoj jer nisu izvijestile o potpunom prijenosu novih pravila o uređenju tržišta električne energije koja se odnose na slobodan izbor opskrbljivača i pravo na dijeljenje energije, utvrđenih Direktivom (EU) 2024/1711.

Direktivom se mijenjaju prethodni propisi o električnoj energiji radi poboljšanja funkcioniranja tržišta električne energije u Uniji, a države članice morale su do 17. srpnja 2026. prenijeti odredbe o slobodnom izboru opskrbljivača i pravu na dijeljenje energije. Cilj tih odredbi jest ojačati položaj potrošača na tržištu električne energije omogućujući im lakši izbor i promjenu opskrbljivača, pristup konkurentnijim i inovativnijim ponudama te aktivnije sudjelovanje u energetskom sustavu.

Dosad 18 država članica nije prijavilo potpuni prijenos tih odredbi. Komisija im stoga šalje službene opomene i daje dva mjeseca za odgovor i dovršetak prijenosa.

Direktiva o vodiku

Europska komisija također je odlučila pokrenuti postupke zbog povrede prava EU-a protiv 26 članica, među kojima i protiv Hrvatske, jer nisu izvijestile o potpunom prijenosu preinačene Direktive (EU) 2024/1788 o vodiku i dekarboniziranom plinu. Direktiva je donesena 2024. u sklopu paketa EU-a o vodiku i dekarboniziranom plinu. Nova Direktiva i Uredba ažuriraju pravila o tržištu prirodnog plina u EU-u te uvode regulatorni okvir za posebnu infrastrukturu za vodik. Cilj je olakšati širu primjenu obnovljivih i niskougljičnih plinova, uključujući vodik, uz istodobno osiguravanje sigurnosti opskrbe i cjenovne pristupačnosti energije građanima EU-a. Države članice morale su prenijeti Direktivu u nacionalno zakonodavstvo do 5. kolovoza 2026., a do sada je samo Italija prijavila potpuni prijenos. Ostale članice imaju dva mjeseca za odgovor Komisiji.

Europska komisija pokrenula je i postupke protiv 18 država članica, među kojima se nalazi i Hrvatska, zbog nepotpunog prijenosa određenih odredbi Šeste direktive o sprječavanju pranja novca (Direktiva (EU) 2024/1640). Odredbe bi trebale omogućiti pristup registrima stvarnih vlasnika nadležnim tijelima, samoregulatornim tijelima, obveznicima te osobama koje imaju legitiman interes. Države članice morale su relevantne odredbe prenijeti do 10. srpnja 2026. Osamnaest država članica to nije učinilo u cijelosti te sada imaju dva mjeseca za dovršetak postupka.

Suzbijanje trgovanja ljudima

Komisija je također pokrenula postupke protiv 20 država članica koje nisu prijavile potpuni prijenos Direktive 2024/1712 o sprječavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti žrtava, a Hrvatska nije među državama navedenima u ovom postupku.

Komisija je pokrenula postupke protiv Bugarske, Hrvatske, Cipra, Nizozemske, Portugala, Rumunjske, Slovenije i Slovačke jer nisu prijavile potpuni prijenos Delegirane direktive Komisije (EU) 2025/2062 kojom se tri nove psihoaktivne tvari – 2-MMC, NEP i 4-BMC – dodaju definiciji „droge“ u zakonodavstvu EU-a.

Pokrenuti su i postupci protiv niza država, uključujući Hrvatsku, zbog nepotpunog prijenosa Direktive (EU) 2024/1799 o pravu na popravak koja potiče održivu potrošnju olakšavajući popravak proizvoda umjesto njihove zamjene. Potrošačima daje pravo zatražiti popravak proizvoda poput pametnih telefona, perilica rublja i hladnjaka čak i nakon isteka zakonskog jamstva, dok proizvođači moraju omogućiti popravak po razumnoj cijeni i u razumnom roku te pružiti jasne informacije o svojim uslugama popravka.

Komisija je odlučila poslati službene opomene svim državama članicama zbog nepotpunog prijenosa Direktive o industrijskim emisijama i emisijama iz uzgoja stoke, izmijenjene Direktivom (EU) 2024/1785.. Ažurirana Direktiva, naime, postrožuje pravila o smanjenju emisija, nastoji smanjiti uporabu opasnih kemikalija te proširuje područje primjene dosadašnjih propisa. Također jača prava javnosti i uvodi novo pravo na traženje naknade štete za narušavanje zdravlja prouzročeno nezakonitim onečišćenjem.

Države članice morale su Direktivu prenijeti do 1. srpnja 2026., ali prema tekstu Komisije nijedna država članica nije do roka prijavila potpuni prijenos. Komisija im je dala dva mjeseca za odgovor. i dostavljanje potpunih mjera za prijenos.