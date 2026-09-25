Alen Voloder: Primjeni umjetne inteligencije pristupamo oprezno

Za cementnu industriju regulatorni okvir ima velik utjecaj, posebno zbog energetske intenzivnosti i zahtjeva povezanih s dekarbonizacijom

Cementna industrija i u idućem će razdoblju najveći dio ulaganja usmjeravati u modernizaciju proizvodnje, energetsku učinkovitost i dekarbonizaciju, dok će geopolitička neizvjesnost dodatno pojačavati oprez pri upravljanju kapitalom. Predsjednik Uprave Cemexa Alen Voloder u anketi za Lider ističe da će za konkurentnost sektora ključni ostati cijena energije, regulatorna predvidivost, dostupnost infrastrukture i sposobnost industrije da ulaže u nove tehnologije.