Ulažete u mobilne kućice? Novi zakoni mogli bi vam srušiti računicu

Novi propisi zatvaraju sivu zonu: mobilne kućice u domaćinstvu i OPG-u morat će imati uporište u prostornom planu.

Dok se javna rasprava o novom Zakonu o prostornom uređenju uglavnom vodila oko velikih kampova i tisuća mobilnih kućica koje će se u idućih deset godina morati prilagoditi strožim pravilima, u sjeni je ostala promjena koja bi mogla snažnije pogoditi upravo male kampove u domaćinstvu i na OPG-ovima. Novi zakon, zajedno s nacrtom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je trenutačno u javnom savjetovanju, pokušava zatvoriti dugogodišnju sivu zonu u kojoj su se turistički propisi i prostorno planiranje često tumačili odvojeno. To bi moglo značiti kraj modela koji je posljednjih desetak godina omogućio nekontrolirani rast mobilnih kućica u kampovima u domaćinstvu i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima - naravno, pod uvjetom da se nova pravila doista budu provodila na terenu.

Bujanje mobilki

Takvi kampovi posljednjih su godina postali jedan od najbrže rastućih oblika turističkog smještaja na obali. Samo Zadarska županija 2025. godine imala je 282 kampa u domaćinstvu i na OPG-u, s kapacitetom za oko 5,6 tisuća osoba, pedesetak više nego prije pet godina. Usporedbe radi, u Hrvatskoj je 2018. godine ukupno bilo oko 460 kampova u domaćinstvu i na OPG-u. Već tada se upozoravalo na njihov snažan rast i na činjenicu da to sve manje nalikuje kampiranju, a sve više malim naseljima mobilnih kućica, često smještenima unutar rezidencijalnih zona ili na najatraktivnijim položajima koji bi trebali biti zaštićeni, kao što su uvale i maslinici.