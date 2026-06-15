SAD i Iran postigli sporazum o kraju rata, slijedi samit G7

Nakon objave Trumpa i Sharifa o prekidu vojnih operacija i otvaranju Hormuškog tjesnaca, svjetski se čelnici sastaju na samitu u Francuskoj

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su preliminarni sporazum o okončanju rata, a službena ceremonija potpisivanja memoranduma o razumijevanju održat će se u petak u Švicarskoj. Vijest je u ponedjeljak rano ujutro na društvenim mrežama objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump.

- Sporazum s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen - napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social. Objava o sporazumu uslijedila je neposredno prije samita čelnika Grupe sedam (G7) industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta, koji počinje u ponedjeljak u francuskom odmaralištu Evian-les-Bains.

Uvjeti preliminarnog dogovora i ublažavanje blokade

Točni uvjeti sporazuma nisu odmah bili poznati, no prema navodima pakistanskog premijera Sharifa, sporazum poziva na 'trenutačan i trajan prekid vojnih operacija na svim bojištima, uključujući Libanon'. Tajništvo iranskoga Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti potvrdilo je da će rat i vojne operacije na svim frontama, uključujući i Libanon, trajno završiti počevši od ponedjeljka navečer.

Trump je objavio da će se Hormuški tjesnac, glavna brodska ruta za globalnu opskrbu naftom i plinom koju je Iran zatvorio prije nekoliko mjeseci, otvoriti u petak 'bez naplate prolaza'. Također je naveo da je naredio prekid i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka. 'Brodovi svijeta, pokrenite motore. Neka nafta poteče!', poručio je Trump.

Više izvora ranije je za Reuters izjavilo da nacrt sporazuma predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade i produljenje primirja. Visoki iranski dužnosnik otkrio je za Reuters da bi prema nacrtu SAD oslobodio 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, dok bi Iran pristao da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje. Iran se također složio održati nuklearni status quo, uključujući neobogaćivanje uranija ili širenje nuklearnih postrojenja, dok se ne postigne konačni dogovor.

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je da će se tijekom 60-dnevnog prekida vatre pregovarati o opsežnijem sporazumu koji će obuhvatiti i ublažavanje sankcija za Iran. Obaviješteni izvori ranije su potvrdili Reutersu da će se o iranskom nuklearnom programu nastaviti pregovarati tijekom tih dodatnih 60 dana.

Tenzije s Izraelom i eskalacija u Libanonu

Sporazum je postignut unatoč najnovijem izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta u nedjelju, koji su kritizirali i Iran i američki predsjednik Trump. Izrael je naveo da je napad bio usmjeren na borce Hezbollaha koje podupire Iran. Sukob između Izraela i Hezbollaha ponovno je eskalirao nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana u veljači.

Iranski pregovarač Mohammad Baqer Qalibaf napisao je na mreži X da ovaj napad pokazuje kako Sjedinjene Države nemaju 'volju ni sposobnost ispuniti svoje obveze'. Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da SAD smatra odgovornim za napad, Iran je upozorio na 'snažan odgovor', a vrhovno zajedničko vojno zapovjedništvo poručilo je da je 'prst na okidaču spreman pogoditi srce neprijatelja'.

S druge strane, Trump je u nedjelju na Truth Socialu napisao:

- Jutrošnji napad na Bejrut nije se smio dogoditi, osobito na poseban dan kada smo tako blizu mirovnog sporazuma s Iranom - Izrael je poručio da nije strana u planiranom američko-iranskom sporazumu, a premijer Benjamin Netanyahu razilazi se s Trumpom oko američkih zahtjeva da Izrael ograniči vojne operacije u Libanonu kako bi SAD mogao postići sporazum s Iranom.

Samit G7 u sjeni novog sporazuma

Rasprava o sljedećim potezima u pogledu Irana i detalji novog sporazuma bit će jedno od ključnih pitanja s kojima će se svjetski čelnici suočiti na samitu G7 u Evian-les-Bainsu od 15. do 17. lipnja. Uz to, čelnici će pokušati pronaći zajednički jezik o ratu u Ukrajini, rješavanju globalnih ekonomskih neravnoteža i nabavi ključnih minerala izvan Kine kao dominantnog dobavljača. Samitu će prisustvovati i Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su izravno pogođeni ratom, te ključni posrednici Katar i Egipat.

Dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa u Francusku odvija se u vrijeme kada su svjetski čelnici sve oprezniji prema Sjedinjenim Državama. Mnogi čelnici G7 izravno su pogođeni Trumpovim nestabilnim potezima koji su preokrenuli stanje na Bliskom istoku, utjecali na globalnu trgovinu i diplomaciju te otvorili pitanja o predanosti SAD-a poslijeratnom globalnom poretku. Unatoč tome, francuski dužnosnici izrazili su zadovoljstvo što su zajamčili Trumpovu prisutnost, nakon što je prošlogodišnji samit u Kanadi završio ranije od predviđenog.

Trump bi se u Francuskoj trebao sastati s bliskoistočnim čelnicima, a u utorak ga očekuje i radni sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. Sastanak sa Zelenskijem dolazi u trenutku kada je rusko napredovanje u Ukrajini usporeno, a Ukrajina traži više vojnog financiranja od saveznika. Zelenskijev položaj se poboljšao otkako mu je Trump prošle godine u Ovalnom uredu poručio da u rukama 'nema dobre karte'.