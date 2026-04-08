Verne pustio u pogon robotaksi u Zagrebu

Verne je danas u Zagrebu pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi. Za one koji su se prvi prijavili na listu čekanja od danas je omogućeno da putem aplikacije Verne rezerviraju i plate autonomne vožnje. U prvoj fazi usluga pokriva područje šireg centra i Zračne luke Zagreb. Uz Verne aplikaciju, usluga će uskoro biti dostupna i kroz aplikaciju Uber, priopćili su iz te tvrtke.

– Po prvi put u Europi postoji stvarna komercijalna robotaksi usluga. Ljudi je mogu koristiti i iskusiti autonomnu vožnju – izjavio je Marko Pejković, suosnivač i glavni izvršni direktor Vernea.

U početnoj fazi koriste se električna vozila opremljena autonomnim sustavom vožnje sedme generacije tvrtke Pony.ai. Vozila prometuju autonomno, uz prisutnost obučenih sigurnosnih operatera tijekom početne faze uvođenja usluge, navode iz Vernea.

Osim Zagreba, Verne je započeo razgovore o pokretanju usluge u 11 gradova diljem EU-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka, dok je više od 30 dodatnih gradova trenutačno u fazi razmatranja.

Verne, kako dodaju, istovremeno nastavlja s razvojem vlastitog autonomnog vozila - robotaksija s dva sjedala, posebno dizajniranog za potpuno autonomne vožnje na zahtjev.

Potpuno autonomne vožnje bez vozača očekuju se čim to omoguće regulatorna odobrenja i ispunjavanje svih sigurnosnih standarda, zaključili su iz Vernea.

Podsjetimo, prije svega dva tjedna iz Vernea su najavili 'strateško partnerstvo' s Uberom i to s ciljem pokretanja ove komercijalne robotaksi usluge. Verne, Pony AI Inc i Uber Technology Inc., kako su tada priopćili, surađivat će na uvođenju komercijalne robotaksi usluge, kombinirajući autonomni sustav vožnje tvrtke Pony.ai, Uberovu globalnu platformu mobilnosti te Verne sustav i operativni model.

Verne će biti vlasnik flote i operator usluge, Pony.ai će osigurati rješenje za autonomnu vožnju, dok će Uber integrirati uslugu u svoju globalnu mrežu za naručivanje prijevoza, što će biti dodatna opcija uz Verne aplikaciju. Zajedno, kompanije žele izgraditi put prema komercijalnoj robotaksi usluzi u Zagrebu, a s vremenom i na dodatnim europskim i međunarodnim tržištima, uz planove širenja na flotu od tisuće autonomnih vozila u narednim godinama.