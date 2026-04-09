Otvoren V. MUZZA tjedan znanosti u Zagrebu

Više od 15.000 posjetitelja očekuje bogat interaktivni program i natjecanja za mlade iz cijele Hrvatske, bez naplate za znatiželjne

Peti po redu MUZZA tjedan znanosti, jedan od najvećih edukativnih događaja za djecu i mlade u Hrvatskoj koji želi popularizirati znanost kroz interaktivno iskustvo, otvoren je danas u Zagrebu. Program V. Muzza tjedna znanosti obuhvaća teme od umjetne inteligencije i novih tehnologija do energetike i održivog razvoja, između ostalog i natjecanje za srednjoškolce Farma = 0 kW u kojem učenici rješavaju stvarne izazove iz područja energetik, kao i program Djevojčice u znanosti, usmjeren na osnaživanje djevojaka za STEM karijere.

- U protekle četiri godine više od 40.000 djece prošlo je kroz naše programe, što jasno pokazuje da znanost može biti zanimljiva i inspirativna - poručila je Đurđica Protić, predsjednica Udruge MUZZA prilikom otvorenja.

Svečanom otvorenju nazočili su i predstavnici akademske zajednice i državnih institucija. Prorektor Sveučilišta u Zagrebu, Tomislav Josip Mlinarić, istaknuo je kako je uključivanje Sveučilišta u ovakve inicijative prirodan korak.

- Popularizacija znanosti mora početi od najranije dobi. Važno je djecu naučiti kako razmišljati, kako postavljati pitanja i kako tražiti odgovore. Ako želimo kvalitetno visoko obrazovanje i snažnu znanstvenu zajednicu, moramo već danas raditi s najmlađima. Upravo ovdje stvaramo temelje za buduće generacije studenata i istraživača - rekao je i dodao da ovakvim inicijativama žele mlade zadržati u Hrvatskoj.

U ime predsjednika Vlade RH državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Nikola Mrvac je naglasio važnost odgovornog odnosa prema znanju u suvremenom društvu.

-U vremenu umjetne inteligencije i brzog tehnološkog razvoja nije dovoljno samo imati znanje. Ključno je razumjeti kako ga koristiti i u čiju korist. Budućnost ne pripada onima koji imaju sve odgovore, nego onima koji imaju hrabrost postavljati pitanja. Ne bojte se misliti, istraživati i čuditi se – upravo iz toga nastaju najveća otkrića - istaknuo je Mrvac.

Program je besplatan za posjetiti

Tijekom četverodnevnog programa, od 9. do 12. travnja u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, očekuje se više od 15.000 posjetitelja, uz sudjelovanje 44 izlagača, 23 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te organizirane dolaske 50 škola iz cijele zemlje. Posjetitelje očekuje više od 160 radionica i preko 100 interaktivnih sadržaja koji obuhvaćaju teme od umjetne inteligencije do energije budućnosti. Sudjeluje i 500 studenata volontera i 150 profesora. Program je za sve posjetitelje besplatan, a može ga se posjetiti od četvrtka do subote od 10 do 18 sati, a u nedjelju od 10 do 17 sati.

Projekt okuplja brojne partnere iz akademske zajednice i gospodarstva, među kojima su brojne domaće i međunarodne kompanije poput Ericssona NT, Podravke, Končara, Siemens Energyja, Erste banka, Fine, King ICT-a, Školske knjige, čime se dodatno naglašava važnost povezivanja obrazovanja i realnog sektora.

MUZZA se profilirala kao platforma koja tijekom cijele godine provodi STEM edukacije u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a kroz njezine programe godišnje prolaze stotine učenika. Dugoročna vizija uključuje i razvoj stalnog znanstveno-edukacijskog centra koji bi dodatno ojačao vezu između znanosti, obrazovanja i gospodarstva.