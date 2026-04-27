Nina Šesto: Chat GPT nije siguran za prava medicinska pitanja

Znanstvenica i inovatorica u novoj epizodi govori o tome kako zdravstveni sustav učiniti održivim i stvarno korisnim za pacijente

Zdravstveni sustav danas stoji između dva svijeta onog tradicionalnog, koji sve teže prati potrebe pacijenata, i onog novog, u kojem tehnologija preuzima sve važniju ulogu. No koliko smo zapravo spremni na tu promjenu?

U novoj epizodi voditeljica Sandra Babić razgovara sa znanstvenicom i suosnivačicom startupa Megi Health, Ninom Šesto, koja spaja vrhunsku znanost, biznis i umjetnu inteligenciju u zdravstvu.

Nina je doktorirala na Institut Pasteur i specijalizirala primjenu umjetne inteligencije u zdravstvu na Harvard Medical School, no karijeru je usmjerila prema jednom ključnom pitanju: kako zdravstveni sustav učiniti održivim i stvarno korisnim za pacijente.

U razgovoru otkriva zašto je napustila znanstvenu karijeru i okrenula se poduzetništvu, što ju je MBA naučio o stvarnom funkcioniranju sustava te zašto pacijenti između pregleda često ostaju prepušteni sami sebi. Poseban fokus je na ulozi umjetne inteligencije od predikcije bolesti do promjene odnosa između liječnika i pacijenata te AI asistentu Megi Health koji kroz svakodnevnu komunikaciju pacijentima pomaže u praćenju zdravlja, boljem razumijevanju terapije i ranijem prepoznavanju rizika sve kako pacijent ne bi bio sam između pregleda.

Može li tehnologija postati ključni saveznik modernog zdravstva i hoće li joj pacijenti početi vjerovati više nego liječnicima?

