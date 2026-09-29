Novinari iz cijelog svijeta posjetili Agro Invest Grupu i upoznali hrvatski model stvaranja dodane vrijednosti

Posjet je organiziran s ciljem da međunarodnoj javnosti pokaže kako se u Slavoniji i Hrvatskoj stvaraju proizvodi prepoznatljivog podrijetla, visoke kvalitete i jasnog identiteta

U sklopu Svjetskog kongresa IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists), čiji je ovogodišnji domaćin bila Hrvatska, Agro Invest Grupa ugostila je poljoprivredne novinare iz cijeloga svijeta i predstavila im svoj jedinstveni model poslovanja koji povezuje primarnu proizvodnju, preradu i razvoj vlastitih prehrambenih brendova.

Agro invest grupa

Agro Invest Grupa jedna je od vodećih hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih grupacija koja kroz svoje članice objedinjuje proizvodnju hrane, preradu poljoprivrednih proizvoda i razvoj proizvoda dodane vrijednosti.

Posjet je organiziran s ciljem da međunarodnoj javnosti pokaže kako se u Slavoniji i Hrvatskoj stvaraju proizvodi prepoznatljivog podrijetla, visoke kvalitete i jasnog identiteta, nastali kroz kontrolu velikog dijela proizvodnog lanca, od sirovine do finalnog proizvoda. Agro Invest Grupa upravo na toj povezanosti proizvodnje, prerade i tržišno prepoznatljivih brendova gradi svoju konkurentsku prednost.

Agro invest grupa

Tijekom obilaska novinari su posjetili ribnjak Grudnjak, gdje im je predstavljen uzgoj i prerada slatkovodne ribe te proizvodi brenda Panona Mare. Riječ je o brendu nastalom na dugoj tradiciji ribnjačarstva, koji okuplja proizvode od ribe uzgojene na vlastitim ribnjacima.

Na plantaži lijeske u Čačincima gosti su imali priliku upoznati cjelokupan proces proizvodnje, od uzgoja lijeske i prerade lješnjaka do razvoja proizvoda pod brendom Orahovački lješnjak. Posebnu pozornost privukao je i MA liker od lješnjaka, proizvod koji potvrđuje kako domaća sirovina, znanje i inovacija mogu rezultirati proizvodima prepoznatima i izvan hrvatskih granica.

Agro invest grupa - proizvodi

Dodana vrijednost u zajednicama

Posjet je zaključen na vinogradarskom položaju Jezerac, gdje su novinari upoznali proizvodnju grožđa i vina te brend Martin Albus. Predstavljena su vina koja nastaju iz vlastitih vinograda, među kojima se posebno ističe Zeleni Silvanac, sorta koja je postala jedan od zaštitnih znakova vinogradarske proizvodnje ovog kraja.

- Za nas je posebno važno pokazati da naša priča ne završava na polju, u vinogradu ili na ribnjaku. Upravo suprotno, naš cilj je sirovinu i znanje pretvoriti u proizvode visoke dodane vrijednosti, s jasnim podrijetlom, potpunom sljedivošću i prepoznatljivim identitetom. Kroz takav pristup stvaramo dodatnu vrijednost u zajednicama u kojima poslujemo - poručuju iz Agro Invest Grupe.

Agro invest grupa

Kroz svoje djelatnosti u ribnjačarstvu, ratarstvu, vinogradarstvu i prehrambenoj industriji Agro Invest Grupa povezuje tradiciju, stručnost zaposlenika i suvremene tehnologije, s posebnim naglaskom na kontrolu kvalitete tijekom cijelog procesa.

Upravo zbog takvog modela poslovanja Grupa danas upravlja velikim dijelom proizvodnog lanca, od primarne proizvodnje do finalnog proizvoda koji dolazi do potrošača.

Agro invest grupa

Domaćinstvo poljoprivrednim novinarima iz cijelog svijeta bilo je zato mnogo više od predstavljanja pojedinačnih proizvoda. Bio je to prikaz poslovne filozofije Agro Invest Grupe i prilika da se Slavonija i Hrvatska predstave kao prostor znanja, kvalitetne proizvodnje i proizvoda koji imaju što ponuditi globalnom tržištu. Poljoprivredni novinari tu će priču prenijeti u svoje zemlje i medije, dodatno potvrđujući međunarodni značaj hrvatske poljoprivrede i prehrambene industrije.