Direktorska plaća opet raste: Evo koliko će mali poduzetnici plaćati 2027.

Minimalna osnovica za zaposlene članove uprave mogla bi 2027. narasti na 1405,95 eura, a bruto 2 na gotovo 1638 eura.

Gotovo 20 tisuća eura godišnje morat će iduće godine osigurati mali poduzetnik samo za minimalni trošak plaće zaposlenog vlasnika-direktora. Nastavi li se dosadašnji rast prosječne plaće, mjesečni bruto 2 trošak direktorske plaće u 2027. popet će se na oko 1638 eura, odnosno bit će gotovo 129 eura veći nego ove godine.

Pokazuju to najnoviji izračuni temeljeni na podacima Državnog zavoda za statistiku za prvih sedam mjeseci ove godine. Ako se trenutna procjena ostvari, poduzetnik će za jednog zaposlenog direktora na minimalnoj osnovici tijekom godine izdvajati oko 1545 eura više nego 2026.

Trošak raste 129 eura mjesečno

Minimalna osnovica računa se množenjem prosječne hrvatske bruto plaće u razdoblju od siječnja do kolovoza s koeficijentom 0,65. Budući da je prosječna bruto plaća za prvih sedam mjeseci dosegnula 2.163 eura, direktorska bi osnovica u 2027. trebala skočiti s ovogodišnjih 1.295,45 na 1.405,95 eura bruto.