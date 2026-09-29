Ćorić o predstečaju Studenca: Vlada nema što posebno raditi

Ministar financija kaže da su ključni akteri dobavljači i kreditori Studenca, a podržava i transparentnost kroz sidrene cijene

Ministar financija Tomislav Ćorić odgovarajući na novinarska pitanja prije konferencije HGK-a 'Croativa - Outside the box', izjavio da nema manevarskog prostora za dodatne posebne planove vezane uz Studenac, jer je riječ o privatnoj kompaniji.

Studenac, koji zapošljava više od sedam tisuća ljudi i ima više od tisuću prodajnih mjesta, prošlog je tjedna podnio Trgovačkom sudu u Splitu prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

- Tu nema manevarskog prostora za neke dodatne posebne planove. Riječ je o privatnoj kompaniji koja je, kako ste vidjeli, podnijela zahtjev za predstečaj i taj proces ide u određenom smjeru – rekao je Ćorić.

Naznačio je da je vlada nema ulogu u tom procesu, u kojem su glavni akteri njihovi dobavljači i kreditori.

- Njihovi dobavljači, odnosno njihovi kreditori, njihovi partneri će komunicirati s njima u narednom razdoblju, međutim, tu nemamo što posebno za raditi – kazao je Ćorić.

Kako je navedeno u prijedlogu Studenca, otvaranje predstečajnog postupka traži se zbog ukupnih okolnosti poslovanja, među kojima je i više stotina milijuna eura obveza prema domaćim i inozemnim kreditorima, zbog čega vjerojatno neće moći izvršiti svoje obveze prema dobavljačima i zaposlenicima kroz idućih 15 do 30 dana.

Istog dana kad je Studenac podnio prijedlog za predstečajem, tvrtka A&G Logistika 01 Antonija Gavranovića predložila je istom sudu da se otvori stečaj Studenca zbog potraživanja od 800 tisuća eura.

Ćorić je također izjavio da se uvođenjem sidrenih cijena htjela postići transparentnost, dodavši da je svaka transparetnost u sustavu dobra.

Odgoda sidrenih cijena

Odgodu primjene sidrenih cijena, odnosno povlačenje odluka koje bi poduzetnike s 1. listopada obvezale na njihovo isticanje za sve proizvode i usluge, najavio je u ponedjeljak ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

- Želimo da u kontekstu formiranja cijena svi dionici u sustavu, u ekonomiji, budu odgovorni i transparentni. To je jedina intencija i bila ovog prijedloga, koliko sam razumio i vjerujem da ćemo to i postići – rekao je Ćorić.

Objasnio je da će u procesu kojeg vode ministarstvo gospodarstva i ministar Šušnjar uslijediti razgovori i konzultacije kako bi se pronašlo rješenje koje će na najmanji mogući način zadirati u funkcioniranje sustava i osjetljivije gospodarske sektore.

- Svaka transparentnost u sustavu je dobra i treba je pozdraviti, pa i u kontekstu formiranja cijena, odnosno njihovih iskazivanja. To nije nešto, vjerujem, protiv čega je itko – rekao je.

Šušnjar je u ponedjeljak u objavi na X-u dodao kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te, kako je napisao, 'definirati razumna izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist'.

Odluke kojima su propisane obveze isticanja sidrenih cijena za sve usluge donesene u sklopu Vladinog 11. paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena.

Poslovni sektor s rezervom je primio te vladine odluke smatrajući da bi njihova primjena donijela nove troškove, pogotovo za manje poslovne sustave koji nemaju posebne odjele koji bi se time bavili.

Udruge i komore upozorile su i da vladin pristup može prouzročiti iskrivljenu sliku uzroka inflacije, implicirajući da su za nju odgovorni uglavnom trgovci i poduzetnici koji dižu cijene, pri čemu potrošači ne vide rast ulaznih troškova kojima su poduzetnici izloženi.