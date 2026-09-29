EU pojačava nadzor kripta: Licenca više neće biti dovoljna

ESMA će se usredotočiti na otpornost licenciranih platforma i istovremeno usklađivanje izvještavanje među nacionalnim regulatorima

Europska regulacija kriptovaluta ulazi u novu fazu. Nakon nekoliko godina u kojima je najveći dio posla bio usmjeren na donošenje pravila i izdavanje licenci prema Uredbi o tržištima kriptoimovine, MiCA-i, europski regulatori sada žele provjeriti kako licencirane tvrtke doista posluju.

Europsko tijelo za vrijednosne papire i tržišta, ESMA, najavilo je da će tijekom 2027. posebnu pozornost posvetiti operativnoj otpornosti kriptotvrtki, outsourcingu ključnih funkcija, likvidnosti, klasifikaciji kriptoimovine te tome imaju li kompanije dovoljno stvarnog poslovanja i zaposlenika unutar Europske unije.

Predsjednica ESMA-e Verena Ross izjavila je pred Odborom za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta da se fokus MiCA-e sada pomiče s donošenja pravila prema nadzoru i ujednačavanju njihove primjene.

- Želimo da inovacije napreduju unutar okvira koji tvrtkama pruža jasnoću, investitorima zaštitu, a tržištu povjerenje – rekla je Ross.

Licenca nije dovoljna

Promjena dolazi nakon završetka glavnog prijelaznog razdoblja MiCA-e. Stari pružatelji kriptousluga mogli su, ovisno o odluci pojedine države članice, nastaviti poslovati prema nacionalnim pravilima najdulje do srpnja 2026. godine.

Zbog toga će 2027. biti prva puna godina u kojoj europski regulatori mogu sustavnije provjeravati kako se nova pravila primjenjuju u praksi.

Posebno će se gledati takozvana „corporate substance“, odnosno ima li licencirana kriptotvrtka u EU-u stvarnu organizaciju, ljude i sposobnost upravljanja poslovanjem ili su ključne funkcije prebačene povezanim društvima i vanjskim pružateljima izvan Unije.

MiCA dopušta outsourcing, ali odgovornost ostaje na licenciranoj kompaniji. Vanjski partneri ne smiju regulatorima otežati pristup informacijama niti outsourcing smije pretvoriti europsku podružnicu u društvo koje postoji samo formalno.

To je posebno važno za velike globalne kriptokompanije koje često imaju jednu europsku licencu, a tehnologiju, upravljanje rizikom ili dio trgovanja organiziraju kroz druge članice grupe.

Veći nadzor tehnologije i čuvanja kriptoimovine

ESMA će dodatno pojačati nadzor digitalne operativne otpornosti. Regulatori će provjeravati kako kompanije čuvaju kriptografske ključeve, kontroliraju transakcije, reagiraju na kibernetičke incidente te koliko ovise o vanjskim tehnološkim dobavljačima.

U fokusu će biti i skrbništvo nad kriptoimovinom klijenata. MiCA zahtijeva jasno odvajanje imovine korisnika od imovine same kompanije te sustave koji smanjuju rizik od gubitka sredstava zbog prijevare, tehničkog kvara ili kibernetičkog napada.

Dodatni problem za regulatore ostaje neujednačena primjena MiCA-e među državama članicama. Budući da licenca dobivena u jednoj zemlji omogućuje pružanje usluga širom EU-a, blaži kriteriji jednog nacionalnog regulatora mogu imati posljedice na cijelo jedinstveno tržište.

ESMA gradi vlastiti sustav za nadzor tržišta

ESMA razvija i MIDAS, centralizirani sustav za nadzor kriptotržišta koji bi trebao pomoći u otkrivanju sumnjivih transakcija, tržišnih manipulacija i drugih oblika zlouporabe.

Prva faza sustava trebala bi tijekom 2027. postati potpuno operativna. Planira se i proširenje analitičkih mogućnosti te uključivanje većeg broja podataka.

Regulator istodobno želi uskladiti periodična izvješća koja kriptotvrtke dostavljaju nacionalnim nadzornim tijelima te razviti zajedničke pokazatelje rizika kako bi regulatorni pristup bio što sličniji u svim državama članicama.

Godina 2027. mogla bi donijeti i nove promjene MiCA-e. Europska komisija do lipnja mora pripremiti izvješće o primjeni uredbe, a ESMA namjerava u taj proces uključiti iskustva prikupljena tijekom prvih godina nadzora.

Za kriptotvrtke se zato fokus postupno mijenja. Nakon utrke za europskim licencama slijedi zahtjevnija faza – dokazivanje da iza licence stoji stvarno, operativno i organizacijski održivo poslovanje unutar Europske unije