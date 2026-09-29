Što je sve Studenac založio bankama: od brenda i računa do KEA-e

Dokumenti otkrivaju široku mrežu osiguranja Studenčevih obveza: od žigova i bankovnih računa do slovenske KEA-e i nekretnina u Pazinu

Dokumentacija koju je Studenac predao Trgovačkom sudu u Splitu razotkriva naličje njegove agresivne ekspanzije posljednjih godina: niz ključnih prava i dijelova imovine kompanije založen je radi osiguranja kreditnih i drugih obveza.

Na popisu instrumenata osiguranja nalaze se žigovi Studenca, transakcijski računi u Hrvatskoj i Poljskoj, udio u slovenskom trgovačkom lancu KEA te nekretnine u Pazinu, uz višemilijunske bankovne garancije i zadužnice.

Bankama založeni i Studenčevi žigovi

Jedan od najopsežnijih paketa osiguranja vezan je uz financiranje ugovoreno u lipnju 2025. godine, u kojem se kao agent osiguranja pojavljuje poljska Bank Polska Kasa Opieki.

U korist tog financiranja založeni su Studenčevi žigovi registrirani u Hrvatskoj. Popis obuhvaća više od stotinu registracija, među kojima su Studenac, Studenac market, Sonik, Lito market, ali i brojne druge robne i trgovačke oznake koje je kompanija godinama prikupljala kroz akvizicije i razvoj vlastitih brendova.

Založno pravo na žigovima osigurava obveze do 300 milijuna eura, uvećane za kamate, naknade i troškove, te dodatne obveze iz hedging aranžmana u iznosu do 76 milijuna poljskih zlota. Istim financijskim paketom obuhvaćeni su i Studenčevi bankovni računi.