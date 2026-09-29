HUP upozorava: Učeničke karte mogle bi poskupjeti do 30 posto

Prijevoznici traže veće subvencije i usklađivanje ugovora jer rast troškova prijeti višim cijenama i smanjenjem autobusnih linija

HUP Koordinacija javno linijskih prijevoznika poziva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na hitne mjere za očuvanje prijevoza učenika i javnih autobusnih linija. Najviši iznosi na temelju kojih država sufinancira prijevoz srednjoškolaca nisu povećani od školske godine 2022./2023., iako su troškovi prijevoznika rasli.

Prijevoznici procjenjuju da bi bez usklađenja cijene karata mogle porasti do 30 posto jer je samo u zadnjih godinu dana cijena goriva porasla za 40 posto. Ondje gdje učenici danas ne plaćaju kartu jer županija ili lokalna jedinica pokriva preostalih 25 posto, takav bi rast mogao značiti novi trošak roditeljima od 26,24 do 75,77 eura mjesečno po učeniku.

Najugroženiji su prijevoznici u dijelovima županija bez ugovorene javne usluge. Prema Vladinoj odluci za 2026./2027. država sufinancira 75 posto priznate cijene mjesečne karte, ali najviše do osnovice od 87,46 eura za prihvatljive relacije do 10 kilometara, odnosno 252,57 eura za relacije dulje od 50 kilometara.

Ako je sadašnja cijena na toj granici, a nakon poskupljenja državno i lokalno sufinanciranje ostanu jednaki, cijela razlika pada na roditelje. Odluka ne zamrzava cijene karata; ograničava državni doprinos. Tim prijevoznicima ne pripada ni naknada iz ugovora o javnoj usluzi koja bi pratila rast troškova.

Problemi postoje i ondje gdje je javna usluga ugovorena. Dio višegodišnjih ugovora dopušta usklađivanje naknade samo s promjenom cijene goriva, dok rast plaća vozača, održavanja i drugih troškova nije obuhvaćen. Istodobno u javnom sektoru rastu plaće, a prijevoznici moraju osigurati radnike potrebne za izvršavanje ugovorenih linija. Takvi ugovori sve teže odražavaju stvarni trošak usluge. U pojedinim županijama pojavljuju se i zahtjevi za smanjenjem već ugovorene mreže linija zbog nedostatka sredstava.

Trošak pada na roditelje

- Država ne može zamrzavati naknade prijevoznicima dok svi njihovi troškovi rastu, a zatim posljedice takve politike prebacivati na obitelji i učenike - poručuju iz HUP Koordinacije javno linijskih prijevoznika.

HUP Koordinacija traži da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predloži Vladi povećanje najviših priznatih iznosa za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca te njihovo redovito usklađivanje s ključnim troškovima. Od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture traži rješenje za postojeće ugovore o javnoj usluzi koji ne prate rast troška rada i drugih troškova, sredstva za opravdane promjene naknade te širenje mreže gdje potrebne linije nisu obuhvaćene. Oba ministarstva poziva na žuran sastanak s prijevoznicima i županijama.

Bez pravodobne reakcije posljedice neće ostati ograničene na prijevoznike. Više cijene i manje linija najteže bi pogodile učenike, starije osobe te stanovnike ruralnih područja koji nemaju drugu mogućnost prijevoza.